Immujeres niega incremento en casos de violencia

Guasave, Sinaloa.- A pesar de que la directora del Instituto Municipal de las Mujeres niega que exista un incremento en los casos de violencia contra la mujer, en los datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de los partes policiacos, se puede constatar que durante septiembre y lo que va de octubre las agresiones a féminas son constantes en comparación con meses anteriores.

La directora del Immujeres asegura que la cantidad de casos se debe a que ahora existe una cultura en la denuncia, pero que la violencia sigue siendo la misma.

Georgina Burciaga Armenta, directora del Immujeres, reiteró una vez más que no se tiene un repunte de violencia contra las mujeres en el municipio, sino que más bien es la cultura en la denuncia la que va en aumento y por ello se reflejan tantos casos.

“Si bien es cierto que hay más denuncia, la violencia es la misma, lo que ha aumentado es la cultura de la denuncia y aquí estamos viendo el trabajo que se está realizando en el municipio de Guasave; consideramos que se ha incrementado el número de casos por la cultura de la denuncia, pero no porque haya un repunte de violencia contra la mujer.”

Sin embargo, en los partes informativos de la Policía Municipal, se tiene el dato de que incluso en un solo día se han atendido de dos a tres reportes de agresiones contra féminas, como el día 9 de septiembre, cuando se tuvo un caso en la colonia Centro de la ciudad, uno más en el ejido Los Pinitos y otro más en el ejido Emiliano Zapata, y también el día en donde una vecina de la Ampliación Santa María y otra con domicilio en Ladrilleras de Ocoro también pidieron la intervención de la Policía al ser víctimas de violencia.

Burciaga Armenta reconoció que las cifras sí ponen en foco rojo al municipio, por lo que se encuentran reforzando las estrategias y los trabajos que actualmente realizan.

“El número de denuncias claro que sí enciende los focos rojos en el municipio, porque nos obliga a reforzar más, a trabajar más y a seguir repitiéndole a la mujer que no se quede callada, pero repito, la violencia sigue siendo la misma, no hay un incremento.”

La funcionaria informó que en lo que va del año se tienen un total de 96 órdenes de protección a mujeres que han sido víctimas de violencia.

Al ser cuestionada sobre si esta medida en realidad sí está funcionando, la directora del Immjueres aseguró que hasta el momento no han tenido ninguna queja al respecto.

Hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna queja de que no estén funcionando eficazmente las órdenes de protección, nosotros estamos trabajando en coordinación con Seguridad Pública y hasta el momento no hemos tenido ningún reporte.”