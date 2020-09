Impactaría fuerte si desaparece el Fortaseg: Aurelia Leal López

Guasave, Sinaloa.- Un fuerte impacto tendría Guasave y muchos municipios más si como se plantea en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021 llega a desaparecer el programa Fortaseg, expresó Aurelia Leal López.

La alcaldesa dijo que este recurso le permite a los municipios dar una mejor calidad de vida a los agentes policiales, así como mejores condiciones para realizar su trabajo.

Beneficio

Gracias a estos recursos expresó que como municipio han logrado adquirir patrullas e instrumentos necesarios para que los preventivos puedan brindar la vigilancia y seguridad que la ciudadanía les demanda.

Ante ello, ni el Ayuntamiento ni ningún otro municipio tendría los recursos para poder cubrir estas necesidades.

“Difícil y no nada más Guasave sino la mayoría, por lo tanto pues es una propuesta, no la voy a juzgar porque todavía no está, posiblemente cambien de nombre esos programas sociales”, expuso.

Labor legislativa

Refirió que los diputados federales de Sinaloa saben lo que deben hacer en este tema y que conocen muy bien las necesidades de los municipios.

“Ellos saben que son recursos que no pueden desaparecer de la noche a la mañana y pues nosotros estamos en la idea de que nada más es una propuesta que es muy difícil que vaya a pasar porque una de las prioridades de nuestro presidente de la república es fortalecer la seguridad pública de los mexicanos y difícil que vaya a pasar esto”, indicó.

Sabemos que al igual que el municipio de Guasave nuestro presidente recogió un país sin recursos, muy vulnerable en cuestión económica y pues también vemos cómo se están empobreciendo.”

Por su parte manifestó confiar en que los diputados darán una buena respuesta sobre el tema.

Con los recursos de este programa el gobierno logra equipar con patrullas a la corporación cada año/El Debate

Necesidad

Sobre este tema el director de Seguridad Pública Municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, refirió que estos programas deben estar siempre latentes y considerando la serie de capacitaciones que la Policía recibe. Opinó que de no recibir este apoyo sí tendría un fuerte impacto el municipio, pues es el programa que mayores recursos aporta para el equipamiento y preparación de los elementos preventivos.

“En relación con las capacitaciones no se detienen así ni es una situación en la cual nos pueda poner a pensar”, expresó.

Siempre estamos pensando que no nos van a dejar, el apoyo de una manera u otra pues va haber para las corporaciones.”

Confianza

En su opinión dijo que el gobierno no tiene porqué dejarlos sin este apoyo y que de alguna manera u otra se les seguirá brindando para beneficio de toda la corporación y la ciudadanía en general.

“De alguna manera pues sí, de ahí tenemos las patrullas y de ahí tenemos el equipo, el cual al personal se le dota pero siento que no hay preocupación porque vamos a seguir de alguna manera u otra recibiendo el apoyo del gobierno federal y de nuestra presidenta municipal”, expresó.