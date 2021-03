Impiden que locataria obstruya la vía pública con ampliación en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los locatarios de la Central Camionera de Guasave protestaron porque una agremiada ha intentado más de cinco veces ampliar su negocio por una zona donde obstruye la vía pública, además sin permiso o autorización del administración de dicho lugar.

“Se mandó un escrito por parte del Ayuntamiento informando a la arrendataria, Paz Gómez, que no tenía autorización de abrir o ampliar por el lado de la vía pública”, comentó Minerva Escárrega, quien ahí labora.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El administrador de la central de autobuses, Manuel Zamora Valdez, comentó que no se puede llevar a cabo la ampliación del comercio de la locataria, porque es propiedad de la vía pública y del Ayuntamiento.

“Esta central camionera tiene alrededor de 40 años, hay una situación de que una señora por aquí quiere abrir en este pedazo una ventana para vender, pero los locatarios no están de acuerdo con este hecho, aquí no se puede realmente hacer esto, porque aquí sería una puerta de unos 50 por 1.20 metros, no se podría hacer porque es acceso al peatón aquí, el inmueble es propiedad del Ayuntamiento, y en este caso se va a tapar el hoyo que hizo la señora”, comentó el administrador del inmueble.