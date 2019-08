Implementarán apoyo integral a los menores que trabajan

Guasave, Sinaloa.- La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del sistema DIF Guasave, por indicaciones del DIF estatal realizaron un censo de menores que laboran principalmente en los cruceros, con el objetivo de brindarles ayuda integral, para erradicar el trabajo infantil, informó el procurador.

Por su parte, la titular de Sipinna en Guasave, señaló que recientemente han detectado un total de seis menores más que se encuentran trabajando como limpiavidrios.

Censo

El procurador del DIF, Jesús Ontiveros Montes, informó que desde que regresaron de vacaciones, el día 5 de agosto, recibieron la indicación por parte del DIF estatal, de realizar un censo en la ciudad para detectar casos de menores trabajando, principalmente en los cruceros de la ciudad, con el objetivo de implementar un programa de apoyo integral para dichas familias y evitar así que se siga registrando el trabajo infantil.

“Desde que regresamos de vacaciones, el 5 de agosto, por parte del DIF estatal nos llegó un formato en donde en conjunto con el programa Pannasir se estén aplicando censos a los niños y adolescentes que estén laborando como limpiavidrios o se encuentran en los cruceros, con el objetivo de darle un apoyo de manera integral y erradicar el trabajo infantil.”

Detalló que hasta el viernes 9 de agosto se tenían censados un total de 15 menores en estas condiciones y el objetivo es crear un programa de apoyo, no solo a los menores, sino también a las familias para que no tengan que regresar a esta práctica meses después de que se les indica que no deben de hacerlo.

“Censamos un total de 15 menores; el mecanismo a implementar es retirar a los menores, pero tener nosotros el apoyo directo que les vamos a ofrecer a las familias porque no es nada más retirarlos de las calles, sino procurar que ya no tengan que regresar, porque nos pasa que reinciden a los meses de que se detectan, y se habla con los padres.”

“Se está buscando apoyarlos con algún oficio, algún apoyo federal o del gobierno del estado, y nosotros ser el conducto para llevarlo a las familias, esto se trata de brindarles una ayuda integral, no solo hacer que el menor se retire de la calle y ya olvidar el asunto”, indicó el procurador.

Ontiveros Montes explicó que ya con los domicilios de los menores se procederá a entrevistarse con las familias para detectar las necesidades que tengan y determinar así el tipo de ayuda que se les birndará.

Incremento

Por su parte, la titular de Sipinna en Guasave, Jenifer Navarro Olán, informó que a través de recorridos que ellos implementan de manera constante han logrado detectar seis casos más de menores trabajando en los principales cruceros de la ciudad.

“Sí hemos visto niños que no habíamos detectado, son aproximadamente seis niños más los que hemos visto en el municipio de Guasave, y aunque no es tan fuerte el incremento comparado con otros municipios, nosotros no queremos que ni un solo niño esté en estas condiciones, por eso seguimos trabajando.”

Navarro Olán destacó que ellos previamente ya tenían detectados a 12 menores, con los cuales ya se está trabajando para evitar que vuelvan a las calles a exponerse.

“Tenemos un conteo de 12 niños que se detectaron desde hace tiempo y se ha estado trabajando en ello junto con el programa de Pannasir, para evitar que regresen a las calles; nosotros estamos en campaña permanente, haciendo conciencia en contra del trabajo infantil, pero sí existen casos, de ahí la importancia de que la ciudadanía en general también tome conciencia y nos ayude a detectar dichos casos para poder erradicar el trabajo infantil de Guasave.”