Improvisan baños con cestos de basura en primaria de Ruiz Cortines, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Padres de familia de la escuela primaria urbana federal Francisco Villa, ubicada en Ruiz Cortines, Guasave, tomaron las instalaciones del plantel en exigencia para que las autoridades volteen a ver las condiciones en las que se encuentran los niños, pues no cuentan con sanitarios y han tenido que hacer sus necesidades en cestos de basura.

Los padres molestos, expusieron que desde el 2020 se han estado haciendo las solicitudes pertinentes y siguen en las mismas condiciones y ante los casos de Hepatitis que se han registrado en el estado, temen que los menores estén en riesgo al hacer sus necesidades en botes de basura que tienen que estar limpiando.

“Que volteen a vernos y que no nos digan que ya hay presupuesto pero no hay fecha, esto es algo prioritario para los niños, no pueden ir a la escuela si no hay baños; cómo van a aprender si los niños están ajustados queriendo ir al baño o que no pueden ir porque no hay… Tenemos tomada la escuela y no la vamos a soltar porque queremos hechos y no palabras”, señaló Lizeth Soto.

Son más de 300 los alumnos que estudian en dicha escuela, misma que no ha podido regresar a clases presenciales debido al riesgo que representan las cuatro aulas, así como dos bodegas y los cuartos en donde estaban los baños, pues están a punto de colapsarse.

La directora del plantel, María Angélica Vázquez Rosas, destacó que los maestros, preocupados por el nivel educativo de los niños, solicitaron el permiso de los padres de familia de aquellos alumnos que presentan mayor rezago para que acudieran a la escuela y regularlos, y ante la urgencia y la necesidad, se improvisaron baños para niños y niñas, pero todos están de acuerdo en que la construcción de los sanitarios es algo urgente y debería ser prioritario.

Los padres de familia aclararon que mantendrán tomada las instalaciones del plantel hasta que obtengan una respuesta favorable, pero no solo en palabras, como ya les ha pasado, sino con fechas y hechos.