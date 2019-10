Inactivas unidades nuevas de Bomberos por falta de seguro

Guasave, Sinaloa.- A un mes aproximadamente de que llegaran dos unidades completamente nuevas para el Cuerpo de Bomberos Guasave, siguen inactivas por falta de seguro y emplacado, señaló el comandante operativo.

Añadió que el patronato ya se encuentra trabajando en el tema y buscando la mejor opción entre las compañías aseguradoras cotizadas y que será en corto plazo que ambas unidades se pondrán en funcionamiento.

Jorge Morales López, comandante operativo de Bomberos, informó que hace aproximadamente un mes que llegaron dos unidades nuevas para la institución, otorgadas por el gobierno del estado, sin embargo, ambas continúan sin operar debido a la falta de aseguramiento, requisito indispensable para que no se pierda la garantía.

Efectivamente nos llegaron dos unidades nuevas por parte del gobierno del estado, pero están paradas porque aún no cuentan con el seguro que nos pide la agencia automotriz que vendió las unidades precisamente para que no pierdan la garantía, es un requisito indispensable y no podemos moverlas aunque sea una emergencia porque si les llega a suceder algo perderían la garantía del motor, del montaje y del equipamiento.”