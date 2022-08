Inalcanzables productos de la canasta básica ante aumentos, para salario mínimo

Los aumentos en precios de alimentos de la canasta básica hacen inalcanzable surtir la despensa, lo que obliga a comensales a buscar preparar comidas descartando algunas hortalizas, legumbres y cereales, así como las proteínas.

Amas de casa como Rosa Castro, que percibe el salario mínimo, opta por sopas y otros caldos de cuatro a cinco veces por semana, complementándolos con tortillas de maíz, los cuales en su experiencia rinden para poder alimentar a los cinco integrantes que conforman su familia.

Precios

Durante un recorrido por el Mercado Municipal, donde a decir de los consumidores es donde encuentran equilibrio medio en los precios, el kilo de cebolla blanca se vende en 35 pesos, mientras que en tiendas de autoservicio se cotiza hasta en los 38 y 40 pesos. La papa en 38 y hasta los 45 pesos, el chile anaheim se vende arriba de los 45 pesos, por lo que se ha optado por vender dos por 15 pesos para mayor accesibilidad de la gente. La calabaza alcanza hasta los 50 pesos, mientras que el coliflor y brócoli varía entre los 35 y 40 la pieza, y el aguacate Hass lo encuentran arriba de los 85 pesos.

Los insumos han impactado de forma severa en el precio de los productos. Entre los que más resienten los dedicados a la cocina es el aceite comestible, el cual se podía obtener desde los 25 y hasta los 35 pesos, hoy una marca promedio de las más consumidas se cotiza en 49 pesos y más.

El limón pasó de venderse en 90 pesos a 30 el kilo, por tratarse de un producto de temporada, así como el pe-pino, que está en 20 pesos.

Limitaciones

Doña Silvia Ramírez, dedicaba al hogar toda su vida, expresó lo difícil que ha sido estar frente a la cocina, acostumbrada a preparar casi todas sus comidas con chile, tomate y cebolla, algo que hoy tiene que medir, porque a diferencia de meses atrás, que podía adquirir una bolsa a 10 pesos con varias piezas de cebolla o chile, hoy tiene que distribuir las cantidades por lo caro que están. En su caso, hace mucho dejó de contemplar la carne y busca platillos como sopitas de tortillas, entomatadas, nopales y quelites, aprovechando la temporada, y algún trozo de carne de puerco o costillas cargadas de res.

Te recomendamos leer:

Necesidad

Casos como doña Martina Castro compartieron que ante la adversidad busca para qué le alcanza y no qué se le antoja comer. Es de las que pregunta precios y se va por lo que está más barato, lo que le permite hacer rendir el gasto y con qué acompañar un guiso con chorizo o algún embutido que pueda preparar con verduras que estén accesibles. “Yo dependo de lo que me dan mis hijos y ya a estas alturas busco para qué me puede alcanzar. Compro una tira de carne, piernas de pollo o centros, el hígado con poquita cebolla, no como antes, y ahora acostumbro la soya, porque es fácil de cocinar,” expresó.