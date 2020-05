Inapropiada la reactivación de venta de alcohol en Guasave: Aurelia Leal

Guasave, Sinaloa.- Como una medida respetada pero no compartida es cómo ve la alcaldesa, Aurelia Leal López, la reactivación de la venta de cerveza en el municipio. Y es que dijo que esto traerá consecuencias negativas, además no se trata de un producto de primera necesidad.

“Es una medida respetada pero no compartida por esta administración, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está dando, porque este producto no es un producto esencial.” Añadió que al ver esta situación empresarios que se dedican a giros como el hotelero, restaurantero, propietarios de bares, entre otros reclaman su derecho a reactivarse.

En el caso de los restauranteros ellos si son esenciales, y pues los hoteleros dicen que ellos aplican las medidas pero pues nosotros nos quedamos con esta instrucción”, declaró

Aseguró que la gente está inquieta porque la economía va a la baja, sin embargo si se quedan en casa y evitan las aglomeraciones Guasave se va a levantar luego.

“Guasave es un municipio de gente trabajadora y noble y nos vamos a levantar pronto pero le pedimos a la gente que guarde todas las medidas necesarias.

Te puede interesar:

Guasave suma 111 casos confirmados de Covid-19

Señalan de irregular manejo del Fondo de Vivienda en el Stashag

Aún con locales cerrados, en Guasave CFE cobra recibo como si estuvieran abiertos