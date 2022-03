Incendio forestal acaba con cerro, en Sarabia, Sinaloa Municipio; lleva más de 15 días

El incendio forestal inició, supuestamente, cuando habitantes de un poblado cercano a Sarabia intentaban obtener un panal y prendieron fuego para ahuyentar a las abejas. Las llamas se propagaron y no lo pudieron controlar.

Edith Aguilar Social Media Manager

Nueve años en El Debate con funciones como Manejo, estrategias y elección de contenidos para redes sociales de El Debate: Instagram, Facebook, Twitter. Ante la expansión del Grupo El Debate que fue de giro regional a nacional y después mundial, implementó campañas de Facebook para distribuir contenido en LATAM y USA. Estrecha relación con Facebook México, donde ha acudido a reuniones con encargados internacionales de áreas como Campañas, Monetización y Seguridad para mujeres periodistas. En actualización constante, algunos de las capacitaciones a las que ha asistido son: Seminario de la SIP, Estrategias redes sociales, Guatemala Julio 2014 Seminario de la SIP, Periodismo digital, San Salvador, El Salvador, Marzo 2014 Annual INMA World Congress of News Media, Nueva York. visita a las instalaciones de medios: Business Insider, Bloomberg, The New York Times, Vice, Complex Magazine, Food 52 Ignition 2015 organizado por Business Insider, 7 y 8 de Mayo del 2015 Ignition 2015 organizado por Business Insider. Nueva York, 8 y 9 de Diciembre del 2015 Digital Media 2015, Ciudad de México, 25 de Octubre del 2015 Congreso Nacional de Marketing Digital. Mazatlán, Sinaloa, 13 de mayo del 2016 News day: Facebook Journalism Project, Ciudad de México, 8 de Junio del 2017 Cómo ser más seguros en Facebook, oficinas de Facebook México, 16 de Agosto del 2017 Facebook Journalism Project, oficinas de Facebook México, 28 de marzo del 2018 Actualizaciones en el News Feed de Facebook, oficinas de Facebook México, 31 de enero del 2019 Community Manager summit 2019, Ciudad de México, 19 al 21 de Febrero del 2019 Instagram, oficinas de Facebook Ciudad de México, 1 y 2 de mayo del 2019.