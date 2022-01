Incrementa cifra de activos de Covid-19 por colaboración de laboratorios privados en Guasave

Sinaloa.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 dio a conocer que el tomar en cuenta los casos activos de covid-19 que surgen en los laboratorios privados ha incrementado un 30 por ciento las cifras, aunque en realidad no todos los laboratorios están reportando.

Julio César López mencionó que solamente se encuentra un 70 por ciento de los laboratorios privados del municipio de Guasave reportando los casos activos covid para la cifra total de contagios.

Apoyo

Señaló que algunos laboratorios no accedieron a llevar un conteo porque por cada prueba se tiene que hacer un cuestionario. “Se lleva un poco más de tiempo el realizar el procedimiento y esa es la empatía en el llenado,” resaltó.

Dijo que hay laboratorios que miran 100 casos y se les tiene que aplicar a todos el estudio. Mencionó que diario se les cuestiona a los laboratorios que sí están presentando, cuántos casos positivos y negativos surgieron en el día, para pasar a reportarlo.

De igual manera comentó que cuentan con un subregistro de los casos que surgen al día, los cuales son bastantes.

Destacó que en el municipio hay mucho caso de contagio por Covid-19. Agregó que aún no conocen qué tipo de sanciones tiene Coepris asignadas para los laboratorios que no lleven un seguimiento de los casos activos que surjan, como se había dado a conocer anteriormente.

Mencionó que se les invitó a todos a participar como una buena empatía y actitud, no tanto como castigo.

Recomendaciones

Julio López hace un llamado a la población para que continúe cuidándose y acatando las medidas de prevención de contagio, ya que el virus sigue existiendo. Señaló que es importante que la sociedad cambie su manera de tomar las cosas respecto al virus, ya que si continúan así se tendrán resultados iguales, los cuales son un rápido incremento en casos de contagio.

Expresó que también es importante el que se realicen actividades físicas y se mejore la alimentación, ya que el virus afecta más a las personas con morbilidad: hipertensión y diabetes mal controlada. En ellos se presentan los casos más graves.

Manifestó que es por eso que invitan a la población a que cuide el lavado de manos, el uso correcto del cubrebocas, el uso de gel antibacterial, la sana distancia y ventilar los espacios cerrados.

“Lo más importante es enfocarse en cómo reforzaremos nuestro sistema inmunológico, por eso los invito a hacerlo, realizando ejercicio y con una alimentación equilibrada,” finalizó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.