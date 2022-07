Incrementa número de cirugías al contar con anestesióloga en Hospital Integral de Sinaloa

Sinaloa.- El director del Hospital Integral de Sinaloa de Leyva reveló que gracias a que lograron reclutar a uno de las tres especialistas que requieren, la cual es anestesióloga, se ha logrado incrementar con ello el número de operaciones realizadas en el nosocomio, lo cual está beneficiando a los sinaloítas.

Claudio Morales Rivera comentó que el lograr reclutar a los especialistas restantes, vendrá a beneficiar aún más a los sinaloítas, ya que se podrán realizar muchas más cirugías.

“Incrementaron las cirugías en ginecología y trauma”, aclaró el médico.

Especialistas

Señaló que antes, al no contar con un anestesiólogo, se veían obligados a no realizar operaciones, ya que no se contaba con el especialista, pero al ya tenerlo, con ello se ha beneficiado de manera favorable a los derechohabientes, a pesar de que aún no se cuente con un cirujano general, porque al lograr reclutarlo, se podrá brindar una mejor atención, más completa, sin que la gente tenga que trasladarse a Guasave por requerir cirugías.

Morales Rivera manifestó que no entiende el porqué se le está dificultando tanto a los jóvenes que no aceptan tan buena oportunidad laboral, siendo que también se les ofrece un sueldo y otros beneficios.

“Continuamos con la búsqueda de especialistas, ya que los que teníamos contemplados no quisieron formar parte del equipo”, detalló el director del Hospital Integral de Sinaloa de Leyva.