Incrementa un 20% movilidad en el área comercial de la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La circulación de unidades en la ciudad ya empieza a incrementar con la llegada de los paisanos y eso comienza a generar tráfico, sobre todo en el área comercial de la ciudad de Guasave, reconoció el director de Movilidad Sustentable. Hizo el llamado a la ciudadanía para que respete las indicaciones y sobre todo, evite estacionarse en doble fila, pues es lo que satura la circulación.

Efraín Castro López, titular de la Dirección de Movilidad Sustentable en el municipio, informó que ya se tiene un 20 por ciento más de circulación de vehículos en Guasave ante la llegada de las familias que vienen de visita por la temporada navideña. “Esto apenas va iniciando, pero ya se nota mucho el incremento, tenemos un 20 por ciento más de movilidad de unidades y sí es bastante para la fecha que es”.

Castro López señaló que gran parte de esta movilidad se registra en el área comercial de la ciudad, sobre todo en los dos primeros cuadros, lo que ya empieza a generar problemas de tránsito, por lo que los agentes se encuentran más atentos en dichas áreas para poder desfogar el tráfico. “Tenemos mayor presencia en los dos primeros cuadros de la ciudad, que es en donde se están generando este tipo de problemas; son 35 elementos por turno los que están laborando en este sentido”.

El funcionario explicó que como parte de las acciones del Plan Estratégico Invernal se está cuidando mucho el trato al conductor foráneo y se le orienta sobre la circulación y la ubicación de la dirección que busca, pero recalcó que se están aplicando multas a los infractores. “La indicación es ser respetuosos, orientarlos, ayudarlos; pero también estamos aplicando el reglamento, nos estamos enfocando en eso”.

Castro López indicó que aunque se está trabajando en erradicar la acción, el hecho de que los conductores se estacionen en doble fila ha sido hasta el momento la infracción más cometida y es sin duda de las razones principales por las cuales se generan las largas filas y el caos vial en el centro de la ciudad. “Nosotros estamos trabajando en eso, concientizando, sancionando, pero la gente insiste en estacionarse en doble fila y eso nos genera muchos problemas”.

Leer más: Chocan dos jóvenes a bordo de una motocicleta contra camioneta en Culiacán

Llamó a los conductores a respetar el reglamento y ser responsables al momento de conducir. “Es por el bien de todos, así no se genera tráfico, no se hacen corajes, no se pierde tiempo, no hay sanciones”.