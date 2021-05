Incrementan en un 15% los casos de rotavirus en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con la llegada del calor las enfermedades como el rotavirus suelen incrementar, y actualmente, la Jurisdicción Sanitaria No. 2, tiene detectado un aumento del 15 por ciento en los casos de este tipo en el municipio de Guasave.

Para prevenir deshidrataciones es fundamental acudir al médico en caso de presentar sintomatología, para recibir el tratamiento adecuado.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción, informó que cada temporada de verano se registra un aumento en las infecciones gastrointestinales, entre ellas la llamada rotavirus. “Generalmente cuando inicia el verano por el cambio de clima se pueden presentar problemas virales de tipo de gastroenteritis que pueden ser de biología variada, entre ellos virales como lo son los rotavirus”.

Detalló que se tiene un aumento del 15 por ciento en los casos, sin embargo, indicó que son las cifras esperadas, por lo que hasta el momento no se ha detectado un brote que sea alarmante.

“Hay este incremento del 15 por ciento de infecciones gastrointestinales en la población, pero es el incremento estimado por la Secretaría de Salud. No ha habido un brote que lo pudiéramos considerar alarmante, simplemente estamos en vigilancia epidemiológica y de esa forma estamos al pendiente de evitar algún brote fuerte.”

Preciado Machado explicó que la enfermedad sí es contagiosa, pero no altamente, además hay mu-chas formas de prevenirla, en lo que algunas medidas que se aplican contra el Covid-19 han ayudado.

“Se puede contagiar, pero no es extremadamente contagioso como otras enfermedades, pero además se puede evitar con el lavado constante de manos, no comer en la calle, no exponerse a temperaturas extremas, teniendo una alimentación saludable y manteniendo una buena hidratación, eso puede ayudar a evitar contagios por rotavirus.”

La doctora señaló que cualquier problema gastrointestinal o diarreico puede tener complicaciones y llegar a la deshidratación, sobre todo en la población vulnerable.

“Cualquier problema gastrointestinal, cualquier problema diarreico, puede suscitar una deshidratación en cualquier persona, más en las personas más vulnerables que son los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, y sumado a las altas temperaturas que se pueden presentar, a la exposición de las personas al sol sin hidratarse adecuadamente eso puede condicionar una deshidratación.”

Preciado Machado informó que se cuenta con planes de hidratación y en todos los centros de Salud se brinda Suero Vida Oral de manera gratuita.

Además, llamó a no automedicarse pues de ahí pudieran derivarse las complicaciones.

“Primeramente no automedicarse, acudir a su médico para una atención oportuna, para un diagnóstico y un tratamiento certero en especial las recomendaciones con base en la hidratación como no consumir bebidas azucaradas. En este caso es importante consumir el suero vida oral del sobre que se proporciona en los centros de Salud de manera gratuita, es esencial para evitar una deshidratación y sobre todo seguir las recomendaciones del médico”.

Señaló que el acatar estas medidas también ayuda a prevenir otras enfermedades virales.