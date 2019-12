Incremento salarial no mejora poder adquisitivo: CTM

Guasave, Sinaloa.- El incremento del 20 por ciento aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no representará gran ganancia para la clase trabajadora, considerando que son muy pocos los que están sometidos a dicho sueldo diario, expresó Elías Muñoz Vega.

El representante regional de la Confederación de Trabajadores de México dijo que generalmente son los trabajadores del sector comercio los que están dados de alta con el salario mínimo.

Efecto

“El incremento que se dio a los salarios mínimos no deja de ser muy importante, lo que sí es cierto es que es muy poquita gente la que gana el salario mínimo y es en esos nada más en donde tiene efecto ese incremento, entonces a la gran mayoría de los trabajadores no les llega ese incremento, por lo tanto se está considerando un 5 o 6 por ciento para los demás trabajadores y que no viene a solucionar el problema de poder adquisitivo”, expuso.

Problema. Elías Muñoz Vega dijo que definitivamente sigue siendo un salario de referencia nada más el mínimo, pues son pocas las empresas que tienen registrados a sus trabajadores con dicho sueldo.

Si tú ganas un peso arriba del salario mínimo ya no tienes el incremento que se está dando por parte de la Comisión, ya no está obligado el patrón a darte ese incremento, ya nomás va tratar de darte el 5 por ciento que está decretando por la inflación y eso viene a mantenernos en la misma circunstancia por falta de poder adquisitivo.”

Situación

Detalló que ningún trabajador de los que pertenecen a las organizaciones afiliadas a la CTM ganan el salario mínimo, por lo tanto no se les aplicará dicho incremento.

Definitivamente venimos quedando en las mismas circunstancias pues, de los incrementos del 5 por ciento de los salarios reales que no vienen a solucionar el problema”.

Aumentos

Muñoz Vega mencionó que contradictoriamente los productos de la canasta básica no dejan de subir y eso pulveriza el aumento.

Bueno sería que ese 20 por ciento se incrementara en los salarios reales y que también no se dejara de incrementar los salarios mínimos pero que se aplicara en los salarios reales, aunque no ganes el mínimo”, indicó.

Consideró que para que una familia viva decorosamente debería estar percibiendo mínimamente 250 pesos diarios, pues aún con este recurso no alcanza para mantenerla con todo lo que establece el artículo 123 constitucional.