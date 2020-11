Incumplen proceso para jubilar a sindicalizados en Guasave

Sinaloa.- A temprana hora un grupo de 32 trabajadores sindicalizados del Stashag se presentó afuera de la oficina del secretario del Ayuntamiento de Guasave, con la intención de obtener respuesta en cuanto al compromiso de irlos jubilando de cinco en cinco el cual fue incumplido.

Alejandro Pimentel Medina, dirigente de Stashag, explicó que estos trabajadores han cumplido ya con los 25 años de servicio que se establecen en el contrato colectivo, además de que ellos inician el procedimiento de jubilación con seis meses de anticipación para que la parte patronal se prepare.

Compromiso

“Este es un derecho que tienen los trabajadores y que se debe de respetar, como te comento, ellos inician el proceso con seis meses de anticipación, se da aviso al Ayuntamiento y se hace el trámite.” Pimentel Medina dijo que el acuerdo que se asumió hace un par de meses con el secretario, Gerardo Peñuelas Vargas, es que para que la comuna tuviera más facilidad de cumplir con la liquidación y jubilación, se estaría aprobando la solicitud de los trabajadores por grupos de cinco personas, sin embargo solo a la primera tanda fue a la que se le cumplió, a medias.

“Sucedió lo que pasa en tantas ocasiones, que se hacen compromisos pero no se cumplen, por ejemplo aquí de este grupo de 37 trabajadores solo a cinco se les cumplió y no de forma total, porue el acuerdo que se estableció es que se les jubilaría y se les daría lo correspondiente al finiquito o liquidación. A estos cinco jubilados se les concedió el derecho pero no se les liquidó.”

Reunión

Alrededor de las 13:00 horas los trabajadores se reunieron con el secretario. Según lo dicho por los colaboradores, Peñuelas Vargas dijo que no recordaba el acuerdo, sin embargo se comprometió a que en lo consecutivo y hasta que termine el año se avanzaría para beneficiar a la mayor cantidad posible.

“Este es un tema que siempre ha sido motivo de complicación, porque pues es un acuerdo que hay pero no lo cumplen, es un derecho y por parte del trabajador y del sindicato se hace lo que corresponde porque se da aviso con anticipación e inicia el trámite. Ahora este señor les salió con que no se acordaba de este acuerdo, pero al final de cuentas pues lo importante es que se logró avanzar y ahora a esperar que sí se siga facilitando el proceso para los trabajadores.”

El dirigente añadió que son 10 trabajadores más los que están por sumarse a la lista de los que ya han concretado los años de servicio para retirarse.

Los Datos

Espera

Los trabajadores se presentaron afuera de la oficina del secretario del Ayuntamiento de Guasave Gerardo Peñuelas Vargas, a las 9:00 horas, sin embargo por motivos de agenda la reunión se dio hasta las 13:00 horas.