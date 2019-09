Incumplen promesa del gobernador en el ejido Emiliano Zapata

Guasave, Sinaloa.- Habitantes del ejido Emiliano Zapata denunciaron que autoridades municipales están queriendo incumplir con la promesa de la construcción de un vado que el gobernador del estado les hiciera tras la inundación registrada recientemente.

Los vecinos comentaron que personal de la dirección de Obras Públicas del municipio les indicó que únicamente se colocarían tubos, en vez del vado, para hacerle frente al problema de estancamiento de agua, situación que generó la molestia de los manifestantes.

Denuncia

Miguel Ángel Luque, habitante del ejido señalado y uno de los afectados por la inundación, indicó que durante la visita del gobernador Quirino Ordaz y luego de exponerle la situación que se vive de manera constante en el asentamiento durante la temporada de lluvia se comprometió a construir uno o los vados que fueran necesarios para solucionar el problema; sin embargo, el personal de Obras Públicas del municipio les dijo que solo se colocarían tubos para lograr el desfogue del agua.

“Desde que vino el gobernador del estado se dijo que se empezaría a trabajar de manera inmediata y él prometió que se nos haría un vado, incluso dijo que si se necesitaban dos o tres, esos se harían, esa fue la indicación que él dio, pero ahora vienen y nos dicen que nos quieren poner solo unos tubos y eso nosotros no lo queremos, con tubos no se va a solucionar nada”.

El vecino enfatizó que el gobernador les dijo que se contaba con el recurso para realizar el trabajo y que hasta dio la orden de que se iniciaran los trabajos de inmediato; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada.

“Él dijo que se tenían los recursos, que se haría un vado, yo no sé porqué ahora salen con que solo pondrán un tubo, ni por qué está parado esto, si aquí mismo les dijo que se pusieran a trabajar de inmediato; nosotros ocupamos que esto se haga ya, no cuando pasen las lluvias y volvamos a inundarnos”.

Por su parte, el comisariado Óscar Quevedo Quevedo dijo que él de manera personal sostuvo una reunión con Mauricio López Parra, director de Obras Públicas de Guasave, en donde le señaló que los habitantes ya están desesperados pues temen que se registre una lluvia fuerte y que se vuelva a repetir la situación, sin embargo, no ha iniciado ningún tipo de trabajo en el área.

El martes estuve yo en Obras Públicas y estuvimos platicando con Mauricio, yo le dije que la gente está desesperada y me dice que sí se va a trabajar, pero aquí sería bueno que él viniera al ejido y le informara a la gente lo que pasa y lo que se hará, pero no ha venido, solo manda gente y no han empezado a trabajar”.

La molestia y desesperación crece entre los vecinos, pues además de que les están queriendo hacer una obra que no tiene nada que ver con la que se les prometió, la calle en donde se pretende colocar la tubería está cerrada a la circulación, pues hicieron una zanja para desfogar tras la inundación y la dejaron así, incluso sin nada que alerte a los conductores.

“Dejaron esta zanja así, nosotros tuvimos que poner estos señalamientos para evitar algún accidente, a parte de todo nos está afectando la circulación, porque ni trabajan, ni podemos transitar por aquí”, decía el grupo de vecinos con verdadero enojo.

Otras medidas

Al menos una docena de habitantes fueron los que se reunieron para realizar la denuncia, mismos que aseguraron que en caso de que las autoridades no cumplan con lo que ya se les prometió desde el Gobierno del Estado, buscarán la manera con recursos propios, de improvisar un vado ellos mismos, pero al otro lado de la calle, en donde no los afecte.

“Si siguen con querer meter los tubos y si no empiezan a trabajar rápido nos vamos a tener que mover con nuestros recursos, conseguir maquinaria con los módulos de riego y a hacer un vado nosotros, pero del otro lado, en donde no nos afecte, porque no podemos esperarnos hasta que decidan actuar, menos si tenemos las lluvias encima, no queremos volver a pasar por lo mismo”.