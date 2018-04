Incumplimiento del municipio paraliza construcción de parques

Guasave.- Debido al incumplimiento del municipio, al no aportar los 4 mi-llones 800 mil pesos anunciados, está pa-ralizada la construcción de cuatro parques, dos de ellos en colonias, uno en el malecón María del Rosario Espinoza y otro en la comunidad Rojo Gómez. El director general de Obras y Servicios Públicos, Francisco Miguel Retamoza, manifestó que con la aplicación del recurso de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ha avanzado en un 60 por ciento.

Limitante

El funcionario explicó que es la falta de recursos económicos del Ayuntamiento lo que está provocando que se paralicen los trabajos en los cuales de inicio se tenía proyectada una inversión de 9.5 millones, destinando 2 millones 393 mil por parque.

“Es un recurso que 50 por ciento es municipal y 50 por ciento federal. Lo federal ya nos lo dieron, pero como son del predial urbano, estamos viendo la manera de cómo ir avanzando. Están parados básicamente, vamos a reiniciar para terminar esos parques.”

Miguel Retamoza detalló que están haciendo gestiones al gobierno del estado para continuar con la construcción y esperan tener respuesta favorable pero de no ser así buscarán otras alternativas para concluir las obras.

“Ocupamos un recurso, estamos haciendo una gestión en gobierno del estado, probablemente la aprueben, y si no, tenemos que ver cómo el municipio va a responder para terminar el convenio que hay con la Sedatu.”

Fue en enero del año en curso cuando Diana Armenta, quien fungía como presidenta municipal, realizó la primera supervisión de los trabajos, los cuales se tenían contemplado terminar en el primer trimestre del año. Angélica López, vecina de la colonia IPIS, al igual que otros vecinos, mencionaron que no les extraña que se retrasen en terminar los parques porque es una práctica común en los gobiernos, así como plantear pero no prever que se apliquen los recursos en tiempo y forma.