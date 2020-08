Indígenas del estado exigen apoyos y soluciones al rezago en el que viven

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de artesanos indígenas del estado, a través de una rueda de prensa virtual, expuso las condiciones de vida en las que se encuentran, pues no solo señalan indiferencia por parte de los gobiernos, sino que ahora con la pandemia por el coronavirus la situación económica se ha vuelto más crítica para ellos, al vivir de las ganancias que las ventas de sus artesanías les dejan.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas lamentaron no tener absolutamente nada que celebrar, pues los pueblos viven discriminados y en el rezago total.

Nada que festejar

Evaristo Leyva Mance, originario de La Bebelama, Guasave, después de saludar en su lengua yoreme-mayo, señaló que no tenían nada que celebrar este día, pues viven marginados, discriminados y excluidos.

Hoy se festeja el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no tenemos nada que festejar, porque los que venimos de pueblos originarios estamos en un rezago completo, olvidados, marginados, discriminados y no estamos incluidos en programas que nos puedan echar la mano, mas en estos momentos de pandemia.”

Leyva Mance, quien se dedica a la artesanía, indicó que no tienen acceso a la salud y son ellos mismos quienes se curan como lo hacían sus antepasados, pero recalcó que en muchos casos es necesaria la atención de especialistas, sin embargo no tienen la oportunidad de accesar a ello.

Necesidad

El grupo de artesanos del estado de Sinaloa coincidió en que es urgente que se les brinde apoyo por parte de los gobiernos, pues al no poder comercializar sus artesanías por el tema de la pandemia no tienen con que hacerle frente a los gastos básicos.

Somos artesanos, y la mayoría vivimos de esto, desgraciadamente el tema de la pandemia nos está pegando fuerte, muy duro en lo económico, incluso en el trabajo, porque si no tenemos ingresos no tenemos para comprar la materia prima para poder seguir trabajando nuestras artesanías, señaló Francisco Javier Meléndrez Moragrega, artesano de San Miguel Zapotitlán".

Artesano indígena realizando un trabajo/Cortesía

Por su parte, David Aarón Torres Castro, de La Arrocera, Ahome, indicó que los artesanos han tenido que buscar otras opciones de trabajo para poder llevar el sustento diario a sus casas, pues no se está vendiendo nada debido a que no hay turismo.

En el mismo sentido, Evaristo Leyva Mance señaló que el gobierno les indica que permanezcan en casa, pero no les aporta los medios para seguir trabajando y así obtener ingresos para sobrevivir.

Peticiones

Los artesanos indígenas levantaron la voz para que los gobiernos los apoyen para seguir trabajando y mitigar así aunque sea un poco de las múltiples necesidades que se tienen.

“El gobierno puede hacer muchas cosas por nosotros, por ejemplo el financiamiento para poder comprar nuestra materia prima, no pedimos más, pero he estado viendo con mucha tristeza que a muchas personas les han entregado un financiamiento que se llama Bienestar, pero son personas que ni negocio tienen, Nosotros necesitamos ese empujoncito para poder trabajar y prepararnos para las ventas de diciembre, pero no tenemos ni materia prima.”

Donají Sánchez pidió también que se brinden los espacios para que los artesanos puedan comercializar sus productos, pues señaló que aunque se les han dado espacios, lamentablemente solo ha sido cuando se tienen eventos culturales.