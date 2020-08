Indígenas exigen elegir a quienes serán sus representantes en cabildo

Guasave, Sinaloa.- Indígenas de diversas partes del estado exigen que la elección de su representante en los cabildos sea por medio de sus usos y costumbres y no a través de los partidos políticos como se pretende hacer.

Criticaron que de hacerlo a su manera, la representación quedaría solo en voz y no tendría voto en la toma de decisiones, por lo que consideran que sería una representación de membrete.

Evaristo Leyva Mance, habitante de La Bebelama, puso en evidencia el desacuerdo que tienen los indígenas del estado respecto al método con el que se pretende elegir a sus representantes ante los cabildos.

“Queremos expresar la marginación en la que estamos los pueblos originarios, tanto que se han hecho reuniones acerca de la representación ante los cabildos de los municipios con presencia indígena, en donde nos dice el Congreso que existen dos maneras únicamente de poner a nuestros representantes, que sería por medio de los partidos políticos o a través de nuestros usos y costumbres.”

Sin embargo, resaltó que la polémica y la inconformidad es debido a que de hacerlo a su manera, dichos representantes solo tendrían voz, pero no voto en la toma de decisiones.

Leyva Mance criticó que se les esté marginando también de esa manera, pues de nada les serviría tener un representante electo por ellos mismos, pero sin que tenga voto al momento de tomar decisiones que puedan beneficiarlos o perjudicarlos como pueblo.

Con tantos problemas que tenemos en nuestras comunidades, para qué queremos un representante indígena que no pueda defendernos; nosotros queremos elegir a nuestros representantes con base en nuestros usos y costumbres y que tengan voz y voto y no un representante de membrete, pero ellos quieren que sean con voz únicamente y de esa manera nos están marginando, cómo nos va a defender si no tenemos voto.”