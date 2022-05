Indígenas llaman a Consejo Supremo a intervenir en conflicto de Juan José Ríos, Guasave

Guasvae, Sinaloa.- Ante el conflicto por la gubernatura del Centro Ceremonial en Juan José Ríos, Guasave, indígenas originarios de la sindicatura, así como quien funge como gobernador, Manuel Valenzuela Pabalais, solicitaron la intervención al Consejo Supremo de Gobernadores del Estado de Sinaloa para que intervenga y determine con base en los usos y costumbres a quien se le reconoce como el líder.

La comunidad está conformada por 480 indígenas, sin contabilizar a los infantes, pero en especial los adultos mayores se mantienen al margen al no querer resultar afectados.

El grupo conformado en su mayoría por mujeres se reunieron la mañana de ayer para expresar que son ellos los ofendidos y no como la versión que dio América Nayeli Limón, por lo que considera que es necesario que el presidente del Consejo, Librado Bacasegua, intervenga en el problema para que no se permita que se den las confrontaciones, que no resuelven nada.

Luz Esther Ramírez Limón, integrante de los indígenas mayo-yoremes, y originarios de Juan José Ríos, se dicen agredidos por Nayeli Limón y su grupo, al interrumpir de forma violenta en el Centro Ceremonial al violentar los candados con un marro, agredirlos, e incluso atacar con una navaja a uno de sus compañeros.

El grupo explicó que el pasado jueves se reunieron en el Centro Ceremonial para hacer limpieza para la velación de San Isidro Labrador, cuando se presentó el conflicto, al irrumpir de forma agresiva, y ellos actuaron en defensa propia.

Externaron que han sido agredidos y ofendidos por el grupo de Nayeli Limón, al llamarlos de forma despectiva y de indios ignorantes y muertos de hambre, y de forma reciente físicamente incluso herir con un arma blanca en la pierna a José Casimiro, a quien trasladaron al Hospital General de Los Mochis, y a Timoteo Apodaca, quienes procedieron con una denuncia oficial.

José Armando Valle López es uno de los cinco integrantes del Consejo de Ancianos, fungiendo como el presidente, y dice que reconocen a Manuel Pabalais, como líder, quien ha permanecido por casi 12 años en el puesto.

Se mencionó que desde hace 53 años han llevado las ceremonias a cómo se las dejaron sus antepasados, y que no aceptarán imposiciones por ideologías políticas.