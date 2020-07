Indigna a guasavenses los calificativos viralizados de Rosario Antonio Ramírez

Sinaloa.- El calificativo peyorativo que impuso el representante de un medio de noticias digitales del municipio de Guasave a la ciudadanía por su asistencia a playa Las Glorias, Sinaloa, el pasado domingo ha causado gran indignación en algunos guasavenses que hasta le han solicitado que haga una disculpa pública.

Rosario Antonio Ramírez, representante de El Comunicador, realizó una transmisión en la que señala que cientos de personas asistieron a la playa arriesgándose al contagio de Covid-19.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“Y sí, usted lo sabe y siendo honestos tenemos la fama de que somos muy pend… en Guasave, fama que mucha gente nos ha creado, de otros municipios y es la fama que nos cargamos si vamos a la frontera y a Estados Unidos, dicen eres de Guasave eres un pend…”, señaló en su programa, expresión que fue retomada por programas que a nivel nacional difundieron el video que ahora ha indignado a muchos.

Indignación

El hecho llevó a que algunos ciudadanos como el abogado Abel Meza Sandoval solicitara a través de redes sociales una disculpa pública para todos los habitantes de este municipio.

“Rosario A. Ramírez: el ejercicio del periodismo no es patente de corzo, pedimos una disculpa pública por sus adjetivos despectivos”, publicó en su cuenta de Facebook el abogado, respondiendo de forma inmediata una gran cantidad de personas que destacan lo bueno de Guasave y también le solicitan que se disculpe.

En redes sociales se hicieron stickers de Antonio Ramírez. Foto: Captura de pantall

“Amigo Rosario, es justa una disculpa pública yo soy de Guasave y no me considero como usted y algunos nos catalogan, comprendo su coraje en el caso de Las Glorias pero sucedió en todas las playas del país así que le pido una merecida disculpa pública”, comentó Álvaro Camacho.

Por su parte Ricardo Beltrán Verduzco, también abogado, realizó varios posteos donde cuestiona “¿periodismo?”, para luego hacer mención de algunos guasavenses ilustres y destacados como Raúl Cervantes Ahumada, María del Rosario Espinoza, Abel Meza y Lorenzo Meza, además de hacer mención de las actividades económicas que enorgullecen a quienes son nativos de esta tierra.

Antonio Ramírez insulta a población de Guasave, Sinaloa

“Los mejores agricultores, los mejores campesinos, los mejores cocineros, los mejores trabajadores, las mujeres y hombres más capaces, no por nada nos llaman el corazón agrícola de México; hombres y mujeres que han destacado en muchas actividades no solo en México sino a nivel internacional, somos orgullosamente guasavenses y me indigna que se nos ofenda“, expresó Beltrán Verduzco.

“Lo que sucedió en Las Glorias fue una irresponsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, en Altata también sucedió lo mismo incluso en grandes centros turísticos que tuvieron que ser cerrados por l irresponsabilidad nomás”.

En otro comentario Velia Ruiz Castro opinó : “Uy pues como hay de esos en todo el mundo, estamos amolados, no es privativo de mi amado Guasave, ¡infórmense por favor!, a mí sí me dolió y me pareció una gran vulgaridad máxime si es guasavense, ¿o no lo es?, si quiso ridiculizarnos solo se retrató de cuerpo entero, saludos desde Guadalajara”.

El tema ha motivado a varias personas a realizar posteos como “soy orgullosamente guasavense y no soy un pend…” o algunos que han puesto de perfil la fotografía de Rosario Antonio y hasta memes o stickers que circulan en mensajes y publicaciones.