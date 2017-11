Indigna a madre de menor fallecida la realización de autopsia

Guasave, Sin.- Alma Yomira Rodríguez, madre de una pequeña de apenas seis meses de edad, quien el pasado domingo 19 falleció en la unidad médica del IMSS de Ruiz Cortines, se dijo frustrada y molesta ante la realización de una autopsia que la funeraria que se ocupó de las diligencias realizó sin su consentimiento.

La joven madre relató con angustia que después del sufrimiento que la pequeña padeció en vida lo que menos deseaba es que el cuerpo de la bebé pasara por algún otro proceso, por lo que cuando los trabajadores de la empresa le preguntaron si daba su autorización para realizar el procedimiento ella dio una respuesta negativa.



“Me llena de rabia lo que hicieron y si decido hacer la denuncia es porque aunque yo sé que con esto no voy a recuperar los restos de mi hija íntegros, al menos puedo evitar que a alguien más le hagan lo mismo.

Ya había un dictamen médico, mi niña nació con un problemita que la hizo sufrir en vida, había estado hospitalizada y no era necesario que le hicieran una autopsia, lo que sucedió es que nosotros no acompañamos al cuerpo y ellos se aprovecharon de la situación. Pido a las personas que nunca confíen y que acompañen a los cuerpos para que no les suceda algo similar”, indicó. La funeraria que dio el servicio es de Los Mochis.