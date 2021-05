Informan a regidores sobre problemática del sindicato de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ayer, en punto de las 13:00 horas y por primera vez desde que los trabajadores del Ayuntamiento de Guasave pertenecientes al Stashag se encuentran plantados en la explanada del Palacio Municipal, los regidores conocieron de manera oficial la situación que priva entre la comuna y dichos empleados tras sostener una reunión con la alcaldesa interina.

María Dolores Franco López, regidora de Morena, fue quien solicitó dicho encuentro en la última sesión de cabildo, al señalar que los sindicalizados ya tenían mucho tiempo con la problemática sin que fluyeran soluciones.

Franco López indicó que por primera vez fueron informados oficialmente sobre la problemática del sindicato.

“Hoy (ayer) se expuso la situación, conocimos la postura del municipio que la verdad los regidores no conocíamos porque no habíamos tenido información, nosotros porque nos hemos acercado a esas partes, pero no se nos había dado información oficial hasta hoy (ayer)”.

Aunque la reunión se trató solo de ponerlos al tanto de la situación, la edil señaló que esto les brinda ya la posibilidad de buscar propiciar no solo que se abra el diálogo, sino que lleguen los acuerdos necesarios para que los trabajadores regresen a sus casas.

“Ya con esto a nosotros nos quedarían claras las posturas y buscaríamos propiciar un acuerdo, que es lo más sano, y creemos que sí se va a lograr lo más pronto posible. Que haya una solución para que todos los trabajadores estén en sus casas, que es donde deben de estar, porque ya es mucho tiempo, el viernes hubo una situación ahí de que un muchacho convulsionó y es necesario que se transite”.

Franco López enfatizó en la necesidad del diálogo, de propiciar un acercamiento entre las partes involucradas, pues de lo contrario no habrá soluciones.

“Una cosa es que sean atendidos y otra que se den soluciones, pero si no hay un acercamiento, una atención, una plática pues nunca va a haber una solución ni acuerdos, y tenemos que empezar por los diálogos y acercamientos”.

La edil se mostró a favor de mediar la problemática, pero aclaró que es la presidenta municipal quien tiene la facultad de decisión.

“Yo espero que después de la reunión ya podamos proponer, porque en realidad la facultad es de la presidenta, pero sí nosotros podemos observar las acciones”.