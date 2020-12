Inicia Jornada de descacharrización intensiva en Guasave

Guasave.- En unión de esfuerzos el Estado, Municipio, así como alianzas de transporte de la CTM y CNOP, dieron inicio a la Jornada de Desacharrización Intensiva en Guasave.

Sergio García Montoya, director de Salud Municipal explicó que en este municipio ya se han realizado acciones preventivas para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zyka y chikungunya. Por su parte Efrén Encinas Torres, secretario de Salud, detalló que esta es una jornada de acciones contra vectores en todo el estado.

"Arrancamos en Culiacán, ya estuvimos en el sur en Escuinapa y ahorita estamos aquí en Guasave. Estuvimos en El Fuerte. Y ahorita con el Ayuntamiento y con la Jurisdicción Sanitaria, con la doctora Preciado. Lo que se pretende es seguir controlando las enfermedades como el dengue, zika y chikungunya."

La meta es llegar a la recolección de un estimado de 3 mil toneladas en los 18 municipios, "Ojalá pudiéramos superar esta meta, que fueran 6 mil u 8 mil las que sea, porque entre menos elementos que permitan generar agua y cacharros pues va a ser mejor."

Incidencia

El secretario de Salud manifestó que en Guasave, según las cifras oficiales la incidencia de dengue, principal enfermedad transmitida por el vector, es baja.

"Gracias a Dios Sinaloa no tiene grandes números, llevamos como 700, son pocos en comparación con otras entidades federativas que tienen miles 15 mil o 17 mil, aquí la mayoría de los casos que tenemos están en la zona sur, en Escuinapa, El Rosario, Mazatlán, casi el 50 por ciento de los casos están allá. Esta parte centro-norte de Sinaloa pues son menos. En el caso particular de Guasave, tenemos nada más ocho casos registrados hasta el momento a través del área de epidemiología, sin embargo pues no quisiéramos tener ninguno."