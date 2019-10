Inicia el ciclo agrícola y ya hay escasez de amoniaco

Guasave, Sinaloa.- Apenas va iniciando el ciclo agrícola otoño-invierno y los productores ya enfrentan dificultades de escasez de amoniaco debido a problemas que ha habido para descargarlo en el puerto de Topolobampo.

Eva Meza Bastidas, representante de la Asociación de Productores y Distribuidores de Fertilizantes, explicó que Pemex tiene cerca de tres meses sin surtirles amoniaco y eso ha ocasionado que haya desabasto de este insumo.

Problema

“Estamos sin amoniaco porque se pusieron a hacer unas reparaciones en la tubería de Pemex y el barco ha llegado dos veces y lo han regresado a Lázaro Cárdenas a causa de que no se ha podido descargar aquí y no tenemos amoniaco, no hay en esta zona”, expuso.

Habrá un poco ahí que se alcanzaron a descargar dos mil toneladas y nos tocó de a pipa o de a dos pipas a cada uno pero para empezar lo que es el ciclo normal como lo empezamos todos los años no hay ahorita.”

Disponibilidad. Este insumo agrícola podría estar disponible hasta en los próximos 8 o 10 días, una vez que el barco descargue el material en el puerto de Topolobampo para entregarle a los distribuidores.

Necesidad

Por citar un ejemplo, dijo, el ciclo primavera-verano lo iniciaron con una disponibilidd de 20 mil toneladas y ahorita no hay ni una disponible.

Aunque el barco que les surte había llegado el fin de semana se devolvió el sábado mismo porque no hubo manera de descargar, indicó, por lo que se estima que en una semana más pudieran terminar las reparaciones para poder que llegue a puerto.

Labores

Meza Bastidas mencionó que si bien ya inició el ciclo agrícola, los productores se han detenido por cuestiones de humedad que hay en las tierras y eso ha frenado de alguna forma la demanda de este insumo agrícola.

Se está esperando que se dé punto para la aplicación, yo creo que si no hay amoniaco la gente se va ir por la granulada, tirar granulado para sembrar el frijol y lo que se siembra ahorita en el otoño-invierno, que es con lo que se empieza ahorita en el mes de octubre, con las siembras de frijol, el elotero”, expuso.

Abasto

En el caso del fertilizante granulado dijo que no ha habido problemas para que se les suministre a los negocios expendedores, pues contaban con un stock grande todos sus distribuidores.

En amoniaco es donde sí tenemos problemas, que no hay abastecimiento oportuno por parte de Pemex”, expuso.

“Hasta ahorita no se ha encarecido, se está manejando en un precio de ocho mil 800 hasta ahorita con lo poquito que hay; es el fertilizante más barato que existe en el mercado porque los granulados como ya son compuestos tienen un valor más alto por la composición que se hace de ellos y pues no hay amoniaco en el mercado ahorita.”