Inicia entrega de paquetes de útiles y uniformes escolares

Guasave, Sinaloa.- Con la aplicación de un protocolo de seguridad e higiene que ayude a evitar que haya contagios de COVID-19, iniciaron la entrega de paquetes de útiles y uniformes escolares a padres de familia o tutores de alumnos de nivel básico.

En Guasave son 18 las papelerías que participan en este programa del Gobierno estatal, así como 15 centros de canje de uniformes escolares.

Aunque en días previos las autoridades estuvieron difundiendo el rol de entregas de acuerdo a un orden alfabético del primer apellido, ayer hubo algunos casos de padres de familia que asistían sin estar considerados para entrega, ya que del 1 al 6 de septiembre se estarán entregando a quienes su primer apellido inicie con A, B y C.

En un recorrido realizado por los centros de canje se logró constatar que la mayoría de los proveedores implementaron las medidas establecidas, como delimitación del área para evitar aglomeraciones, dotación del gel antibacterial y, sobre todo, la exigencia del uso de cubrebocas.

Leonor Espinoza, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, comentó que en el transcurso del día de ayer la gente estuvo asistiendo sin contratiempos, y en el conteo que se hizo se tenía un avance de un 35 por ciento del total considerado para el inicio del programa.

“No ha sido como años anteriores que toda la gente acudía. Ahorita sí están respetando la cuestión de las formas, cómo se iban a distribuir por apellido. Y si acaso han reportado unos cinco o seis personas con otro apellido del que no está programado para esta semana, pero es muy mínimo”, expuso.

El reporte que tenemos hasta el momento es que la gente está acudiendo de manera ordenada y respetando los lineamientos, y los que no, el mismo comercio les hace la invitación para que guarden la distancia, usen el gel antibacterial y, sobre todo, no se les está entregando si no llevan el cubrebocas”.