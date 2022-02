Inicia la contienda por las sindicaturas y comisarías en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ayer se publicó la convocatoria para el plebiscito en donde se le brinda la oportunidad de reelección a quienes están actualmente en dichos cargos, siempre y cuando se separen del mismo en tiempo y forma.

El secretario del ayuntamiento de Guasave advirtió la baja de aquellos funcionarios que sean detectados apoyando a algún candidato, aún cuando no se esté en horas laborales.

Convocatoria

Adán Camacho Gámez, secretario de la comuna, indicó que para la convocatoria se tomó en como punto de referencia el pasado proceso del plebiscito.

Informó que la solicitud de registro de los aspirantes deberán ser presentadas del 26 de febrero al 7 de marzo, en horario de 8 de la mañana a 17:00 horas, con excepción del último día que será desde las 8 hasta las 24 horas en el área de recepción en el auditorio Héroes de Sinaloa.

Se entregará la constancia de registro de las 8 a las 17 horas del día 8 de marzo a los aspirantes que cumplan con los requisitos.

Además los síndicos y comisarios, así como los funcionarios públicos podrán participar siempre que se hayan separado de su cargo a más tardar dentro de los cinco días de iniciado el periodo de registro.

En este sentido Camacho Gámez señaló que ya ha habido renuncias por escrito. “Ya ha habido renuncias por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento... Van cinco y parece que llegarán otras tantas; entre ellos el comisario de La Pichihuila, el síndico de Nío me abordó para explicarme que ya va a renunciar y están en tiempo y forma los que quieran participar.”

El secretario de la comuna indicó que casi en todos los casos en donde ya se han dado renuncias o que por otros motivos ya no se tienen a los síndicos o comisarios se ha nombrado a un encargado.

El llamado

Camacho Gámez aseguró que transitarán perfectamente con el síndico que llegue, pero recalcó que lo único que desean es que triunfen los ciudadanos con mayor capacidad para unir a la comunidad, aquellos que tengan mayor capacidad de gestión.

Respecto a los funcionarios que pudieran involucrarse en el proceso, el secretario fue enfático en advertirles que en caso de ser detectados haciendo campaña para cualquier funcionario, sea del color que sea, deberán ser dados de baja, pues reiteró que no hay candidato oficial.

“En los próximos días sale un comunicado a todos los funcionarios que no deben de verse involucrado con ningún candidato, aquel que asista a un evento que promueva a un candidato deberá ser dado de baja; el funcionario es funcionario las 24 horas; no tenemos candidato, no debemos tener candidato y vamos a transitar con quien gane.”