Inician investigación por socavón en el bulevar Benito Juárez de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La dirección de Obras Públicas inició una investigación tras registrarse el socavón sobre el bulevar Benito Juárez de Guasave, justo en el mismo sitio en el que durante la administración pasada se presentó dicho hundimiento y en donde se suponía había sido subsanado el problema.

El titular de la dirección añadió que aunada a esa situación están atendiendo las afectaciones que dejó la quema de dos tubos por el río Sinaloa.

Mauricio López Parra, director de Obras Públicas, informó que el mismo miércoles que se registró el hundimiento sobre el bulevar Benito Juárez se inició con una investigación para conocer las causas y determinar la magnitud del problema, pues en la administración pasada se suponía que se había rehabilitado esa área al presentarse un problema similar.

“En la investigación que iniciamos ayer, la tubería ya no existe, esa es tubería que se metió hace 30 o 40 años y que ya empieza a manifestar los problemas que traen, y ese tramo va desde el Benito Juárez, precisamente, hasta el Juan S. Millán. Es el colector principal de la ciudad de drenaje pluvial, entonces, ahorita vamos a valorar de qué magnitud es el problema”.

Detalló que a lo largo de este gobierno se han atendido entre 8 y 9 socavones de este tipo en diferentes puntos de la ciudad, derivados principalmente por el mal estado de las tuberías.

López Parra indicó que hace poco más de un mes detectaron que en el río Sinaloa, en el colector pluvial que se hizo al pavimentar la calle López Rayón, quemaron dos tubos costosos, justo a un costado de la tubería también quemada durante el primer año de la administración.

El funcionario añadió que reponer dicha tubería costará un millón y medio de pesos, y que de no hacerlo, se pudieran presentar consecuencias más graves.

“Tenemos como un poco más de un mes, en donde se detectó el problema de que nos quemaron dos tubos, pero el problema avanza ya cerca de 30 metros y nos está costando millón de medio de pesos arreglar esa tubería, porque son dimensiones muy grandes y descargan todo el sector de la López Rayón y creemos que por las condiciones pegadas al río, que no son muy estables, si hacemos caso omiso a ese problema puede traer consecuencias más graves”.

Explicó que aunque ya se está trabajando en el tema, al ser tubería de diámetro grande, se fabrican bajo pedido y se habla de una espera de entre tres y cuatro meses para tenerlos listos.

“El gran problema es que son 6 tubos los que se requieren, y la industria no te hace 6 tubos en esas dimensiones, me contactaron con unas de las empresas que los fabrican y me dijeron que iban a tratar de dar un espacio para poder fabricarlos porque son sobre pedido y te manejan fechas de tres o cuatro meses para poder fabricarlos”.

