Inician medición para puestos de la feria en la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Está mañana la dirección de Vía Pública inició con la distribución de los espacios que ocuparán los comerciantes que se instalarán en la feria por el Día de la Virgen en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Guasave.

La titular de dicha dirección en el Ayuntamiento de Guasave, Ruta Gandarilla Lerma, informó que se tiene contemplada la instalación de máximo 45 puestos, además de 5 juegos mecánicos. La funcionaria añadió que deberán estar separados por un metro y medio de distancia para cumplir con las medidas sanitarias ante la pandemia y que se vigilará que se cumplan el resto de protocolos.

Gandarilla Lerma indicó que aunque hasta el momento no se han tenido confrontaciones con los comerciantes, aunque aclaró que sí hay muchos que están buscando se les dé un espacio cuando ya no se tienen lugares pues de nueva cuenta, se está buscando no afectar la circulación por las calles aledañas a la iglesia. Explicó que los comerciantes empezarían a trabajar del día sábado.

