Inician nuevo contrato con PASA, pero con camiones viejos

Guasave, Sinaloa.- Ayer entró en vigor el nuevo convenio que garantiza el servicio de aseo y recolección de basura por cinco años más a cargo de la empresa PASA, sin embargo seguirá siendo con camiones de viejo modelo.

Aun cuando en las cláusulas del nuevo contrato se establece que la empresa brindará el servicio utilizando unidades nuevas, la empresa no pudo hacer la adquisición a tiempo, según dio a conocer Francisco Miguel Retamoza.

Plazo

El director general de Obras y Servicios Públicos mencionó que la empresa tiene hasta el 31 de enero para adquirir los 16 equipos nuevos y dos repuestos más que estarán a disposición por si llega a fallar una unidad.

“Lo que pasa es que los equipos nuevos van a empezar a llegar porque se tardó en firmar el contrato casi hasta los últimos días del año y además no les alcanzó para sacar el crédito a ellos para los equipos”, expresó.

Garantizan servicio

El funcionario municipal dijo que aun cuando se le dé este mes de gracia a la empresa recolectora para adquirir los nuevos equipos, sí estará garantizada la prestación del servicio con las unidades de modelo viejo.

“Están trabajando bien ahorita, no he tenido tantas quejas hoy, yo tengo el reporte de que están trabajando y deben hacerlo porque si no hay sanciones establecidas tanto para ellos como para nosotros”, expuso.

Pago

Debido a este problema de que no pudieron renovar a tiempo la flota de unidades, comentó que este mes seguirán pagando cuatro millones 300 mil pesos a la empresa por la prestación del servicio y no cinco millones como se establece en el nuevo contrato.

Además de las unidades de recolección la empresa tiene que renovar los equipos que tiene a disposición en el relleno sanitario.