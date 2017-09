Inician plantación de hortalizas en la región

Guasave, Sinaloa.- Frente a un panorama incierto, por la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los posibles efectos que pudiera traer en las exportaciones, productores de legumbres iniciaron la plantación en sus predios en la región, lo que a su vez ha empezado a generar empleos en el medio rural.

Hypatia Indira García López, representante del área de Estadísticas y Estudios Económicos de la AARSP, mencionó que desde el pasado mes se empezó a ver que los productores organizaban sus procesos de siembra al trabajar sus tierras, colocar estacón y hacer sus reservas de plantas para el 1 de septiembre estar listos y tramitar sus permisos de siembra y pagos de agua.

Incertidumbre

“Ahorita por todo lo que está habiendo en cuestión del Tratado de Libre Comercio, de las negociaciones que se están haciendo, está muy incierto, la verdad no podemos prever qué es lo que va pasar; el productor está con la esperanza, lo primero es producir y a lo mejor en el transcurso del tiempo las cosas ya se pueden estabilizar, que ya se establezca un programa que nos permita seguir exportando con buenas condiciones y bueno, la producción ya estaría lista”, expuso.

Superficie

Aunque no precisó datos de superficie a establecer, mencionó que la tendencia es que el cultivo de tomate se mantenga con mayor número de hectáreas a sembrar, seguidos por chile, ejote, calabaza y pepino.

“Ojalá que a los productores que no les fue muy bien el año pasado no se desanimen y vuelva a ser el tomate el principal cultivo”, expresó.

“Cada inicio de temporada la verdad es que tienen todas las esperanzas puestas en que va haber buen precio, en que haya buena producción, en que no va haber cuestiones climáticas desfavorables pero el tiempo es el que nos da la razón.”

El ciclo pasado algunos productores tuvieron que dar de baja sus predios de tomate aún sin haber cosechado debido a que este producto no alcanzó buen precio en el mercado y no les resultaba redituable trabajarlo, pues tenían que invertir en mano de obra.

“Algunos no cosecharon porque no salía la inversión, la verdad que hubo producción pero al final de cuentas la venta fue la que no se concretó”, expuso.