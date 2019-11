Inician valoración de infraestructura del kínder Rodolfo T. Loaiza

Guasave, Sinaloa.- Especialistas iniciaron los trabajos de valoración de las instalaciones del kínder Rodolfo T. Loaiza, y será el próximo jueves cuando se tenga el dictamen completo en el que se basarán para realizar las mejoras a la infraestructura del plantel, señaló el director de Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

Los alumnos podrían recibir clases en las oficinas que mantiene la Universidad Autónoma de Occidente a un costado del kínder.

Álvaro Ruelas Echave, director del Isife, realizó un recorrido por las instalaciones del plantel educativo en compañía de un especialista y otros empleados con el objetivo de inspeccionar cada área y dar inicio con ello a la valoración completa de la infraestructura, esto tras la denuncia de los padres de familia, quienes por temor no están llevando a sus hijos a clases.

Una vez finalizado el recorrido, el funcionario estatal se reunió con la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, la directora del kínder, el representante local de la SEPyC y las maestras de la escuela, para explicarles cómo se procederá con los trabajos.

Ruelas Echave enfatizó que lo principal es determinar si es seguro que los niños reciban clases mientras se trabaja, pero también ver la parte técnica para saber qué es lo que se tiene que hacer para solucionar el problema.

“Para el jueves nosotros tendremos ya por escrito el análisis; lo que le estamos pidiendo al ingeniero en una primera instancia es que nos diga si podemos seguir las clases o no mientras trabajamos y también nos va a decir qué se va a hacer en cada área, si hay que rehabilitar, si hay que reforzar, si hay que tumbar, si hay que volver a hacer, cada una de las áreas con detalle técnico nos lo van a hacer saber.”

Ante la insistencia de maestras y la presidenta de la Asociación de Padres, Rue-las Echave aseguró que el dictamen será amplio y responsable. “Decirles que nosotros nos vamos a responsabilizar con un análisis clínico, con un dictamen con un especialista que tiene una cédula para eso y que nos va a dar un análisis técnico por escrito y con base en eso trabajaremos.”

Por su parte, el doctor Manuel de Jesús Pellegrini Cervantes, especialista que se encargará de realizar el análisis, explicó que se utilizará equipo no destructivo y que se valorará cada área del plantel.

“Vamos a tardar dos o tres días en venir a tomar datos para poder emitir un dictamen, mi trabajo en este caso es seguridad estructural en el cual vamos a decir qué áreas son seguras, y qué áreas no lo son y ocupan rehabilitación, reestructuraciones y en el peor de los casos demolición. Traemos instrumentos que procuramos que sean no destructivos, el que traemos ahorita se llama esclerómetro, pero mañana vamos a traer equipos que trabajan por medio de electricidad que determinan qué zonas están más corroídas de la estructura.”

Ruelas Echave indicó que sabían de la existencia de un documento emitido por Obras Públicas del municipio, pero aclaró que un dictamen real no lo puede realizar quien sea, ni siquiera los ingenieros que trabajan en el Isife.

Hay un escrito, pero un dictamen como tal no lo puede hacer cualquier persona, ni siquiera los ingenieros que tenemos nosotros trabajando en el instituto, por eso en los casos como estos, lo que estamos haciendo es contratar un especialista; no es un estudio sencillo, no solamente es dar una vuelta y ver cómo está la situación, ocularmente no te puedes dar cuenta de algunas situaciones que ellos sí se van a dar.”