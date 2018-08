Iniciará el ciclo con 83 escuelas en paro

Guasave, Sinaloa.- Son 83 planteles educativos que de-penden del estado en los que habrá paro laboral hoy en el inicio de ciclo. José Manuel García Pérez, secretario de organización del SNTE 53 en los municipios de Guasave y Sinaloa, detalló que el movimiento se mantiene pues no ha habido acercamiento fructífero que les dé certeza del cumplimiento de los pagos pendientes.

Acción

En Guasave, 4 jardines de niños, 45 primarias, 24 secundarias, 9 Cobaes y un Cendi estarán en paro laboral. De acuerdo con lo manifestado por García Pérez serán alrededor de 400 los profesores que participarán del movimiento, sin embargo señaló que hay alrededor de 800 casos de profesores a quienes el gobierno del estado les ha incumplido con alguna incidencia de pago desde el 2015-2016-2016-2017 y 2017-2018.

Hemos tenido más de 32 reuniones con gente de gobierno del estado, ellos invitan al diálogo pero esto ya no es suficiente, no hay un compromiso firme, lo que nosotros necesitamos es que haya un compromiso firmado que se establezca en la responsabilidad de ellos para subsanar las deficiencias que han tenido.”

Politización

Cuestionado respecto a los señalamientos que se han hecho en cuanto a si el movimiento tiene tintes políticos, García Pérez negó la relación entre la inconformidad y un trasfondo político.

“Hay que ser prácticos, el 1 de julio ya pasó, no se está buscando ninguna posición, las elecciones ya pasaron y de igual forma hay que darle también vuelta a la página y ver la realidad del país, porque la política no tiene nada que ver con que no les paguen a los profesores, esos adeudos ya estaban antes de las elecciones y ahí siguen estando, es injusto”.

Agregó que este tipo de declaraciones lo único que buscan es desviar la atención del problema.

El problema es ese que a los profesores no nos están cumpliendo con lo que corresponde, salarios, prestaciones, hay adeudos desde la anterior administración, lo que está haciendo este gobierno es abonar a la deuda pasada, pero lo actual ahí se sigue acumulando.”

Los profesores se presentarán y cumplirán con la jornada laboral, sin embargo no prestarán el servicio a los alumnos.