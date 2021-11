Iniciarán en Sinaloa con el censo de desplazados para apoyo del gobierno federal

Guasave, Sinaloa.- Esta semana entrante, la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable iniciará con la verificación de los listados de personas desplazadas en todo el estado de Sinaloa que se tienen hasta el momento, informó la subsecretaria de Evaluación de dicha dirección. Añadió que se tienen dos listas con más de dos mil personas en total y que están por iniciar un censo para obtener el número real de afectados.

María Inés Pérez Corral, subsecretaria de Evaluación de la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable, señaló que con la fusión que se hizo entre la Secretaría del Bienestar y la de Desarrollo Sustentable, ellos estarán también a cargo de programas como el apoyo a desplazados, el de La Escuela es Nuestra, el de discapacitados y también el de adultos mayores. “Tendremos nosotros esos temas para empezar, más todas las jornadas que se hacen en apoyo a la ciudadanía, como estar yendo a las zonas más vulnerables”.

En el tema de apoyos, la funcionaria estatal enfatizó en que se trabajará para que incrementen en el estado. Pérez Corral comentó que actualmente les llegaron dos listas nuevas de desplazados y se encuentran haciendo el cruce de información para saber si alguno ya está registrado, detectando solamente a ocho personas que ya reciben el apoyo.

Leer más: Cosalá, El Fuerte y Choix, con mayor recuperación de empleos en el estado de Sinaloa

“Estamos apenas en el cruce de información, checaremos si ellos ya están dentro del programa, nada más vimos que estaban ocho ya registrados y todos los demás todavía vamos a ir en su búsqueda, ya tenemos agenda para esta misma semana que entra empezar la evaluación para ver si realmente son desplazados”.

La funcionaria detalló que hasta el momento se tienen detectados 2 mil 188 personas en estas condiciones, pero se busca obtener los números reales. “Eran 2 mil 188 desplazados en todo el estado, nada más que el gobernador como es muy sensible al tema quiere que nosotros hagamos toda esa labor y tengamos un número real, o sea vamos a trabajar bastante al respecto”.

En ese sentido, Pérez Corral explicó que se iniciará con un censo y estiman que la cifra se incremente. “Vamos a hacer un censo en todo el estado, vamos a tratar de que sea real, por lo tanto, se va a acrecentar. Todavía no sé decir en qué medida porque apenas vamos a empezar los levantamientos de esos nuevos censos”.

Reconoció que la problemática no es privativa de la zona sur de Sinaloa, sino que está presente en todo el estado. Aunque no supo indicar el monto por estar apenas en el proceso de entrega-recepción, la funcionaria comentó que se tiene un recurso excedente para el tema de desplazados que se buscará aplicar para que no se devuelva.

Leer más: Violencia intrafamiliar aumenta durante la pandemia en Sinaloa

Al ser cuestionada sobre la asignación de viviendas para personas desplazadas, en la que se señalaron fueron entregadas a personas que no estaban en dicha condición, la funcionaria señaló que se verificaría el tema y que se actuará en consecuencia de detectarse irregularidades. “Estamos en la revisión también ahorita de la designación de las viviendas. Tenemos apenas unos días de entrar, pero ya fuimos a dar una vueltecita para ver la situación. Sí, sí se va a actuar en caso de que se encuentren irregularidades en la asignación”.