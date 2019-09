Iniciarán hoy las clases en escuela de Playita de Casillas

Guasave.- Tras dialogar con los padres de familia de la escuela primaria Gil Ávila Valencia, en la comunidad de Playita de Casillas, quienes mantienen la toma del plantel desde el inicio del ciclo escolar ante las malas condiciones del edificio, el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, David Zúñiga Villanueva detalló que se consiguieron que hoy se liberen las instalaciones. Zúñiga Villanueva explicó que el acuerdo es que se instalaría el servicio eléctrico en los salones que no serán demolidos, para que provisionalmente trabajen acomodados en esas aulas, mientras el Isife realiza la obra misma que está en términos para su licitación.

Disposición

Álvaro Ruelas Echave, director del Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa, explicó que no se trata de falta de interés o empuje para realizar la tarea de reconstrucción, señaló que más bien se trata de un trámite que por las especificaciones de los trabajos que se van a realizar requieren un procedimiento de aproximadamente 45 días. “Cuando yo estuve por allá les explicamos que como la obra es grande el proceso de contratación se tardaría 45 días aproximadamente a partir de la fecha en que nosotros estuvimos ahí, les dijimos que el proceso se va a tardar”, declaró.

“Hoy (ayer) de nueva cuenta se hizo la visita por parte de Isife, volvieron a platicar con los papás pero la realidad es que aunque nosotros quisiéramos hacerlo más rápido cuando son montos altos tenemos que llevar un proceso en donde la ley de Obra Pública nos señala que ese proceso no nos lo podemos saltar”. Explicó que cuando se suscitan problemas menores en un plantel la ley les permite saltarse ese proceso, sin embargo, como aquí la inversión es grande, no pueden realizar eso. “Cuando han visto que hemos actuado de manera inmediata son temas por ejemplo eléctricos, que no requieren tal vez una inversión tan grande, pero la ley ahí sí me permite actuar de inmediato”.

Ruelas Echave detalló que él les explicó a los padres de familia esta información. “Entiendo que tendrán que hacer un sacrificio porque se tendrá que buscar una alternativa mientras se construyen esas dos aulas”.

Agregó que una vez terminada la licitación el proceso de construcción de esos dos módulos será de aproximadamente tres meses.