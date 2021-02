Inicio de preinscripciones en línea se divide en cuatro fases

Guasave, Sinaloa.- Un inicio de preinscripciones sin dificultades que está dividido por cuatro momentos que permiten una mayor organización, reportó el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, David Zúñiga.

A todos aquellos padres de familia que hicieron la planificación del 13 al 31 de enero se les va a facilitar porque de esa manera podrían ingresar al portal de preinscripcionessinaloa.gob.mx, con el folio que les arrojó la planeación, y solo dando un clic quedarán inscritos sus hijos del nivel básico en la institución que ellos eligieron.

Fases

El líder educativo mencionó que estiman que sea un aproximado de procesos de preinscripción de 13 mil alumnos de nuevo ingreso, en preescolar, primaria y secundaria.

A partir de ayer al 5 de febrero del primer periodo, en el que participan los hermanos de los alumnos inscritos en las instituciones educativas, hijos de trabajadores de la escuela y alumnos con discapacidad o autismo.

El segundo momento es del 8 al 12 de febrero, entran todos aquellos que está cerca el domicilio particular o trabajo de los padres al de la institución educativa; el tercero es del día 15 al 19 del mes en curso, donde participa todo menor de manera general en el nivel básico donde hay todavía cupo. Y en el último momento, del 22 de febrero al 19 de marzo, para aquellas escuelas que no cuentan con inscripción de manera digital, ubicadas en las localidades donde no hay servicio de internet, escuelas de educación especial y los centros de Atención Múltiple.

Documentos

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán detalló que padres de familia o tutores deberán entregar los documentos de preinscripción del 22 de marzo al 28 de mayo, lo cual podrán hacer de forma digital, al escanear en la plataforma para que los documentos que se requieren en cada una de las instituciones los tengan ya reflejados en el portal de preinscripciones en línea.

En relación con los alumnos que no han tenido participación con los maestros, no quedarán fuera y podrán continuar con sus estudios, pero se invita a los padres para que tengan acercamiento con los docentes para que se dé el aprendizaje con el alumno, aclarándose que no puede haber alumnos que deserten del nivel básico porque no se dé algún tipo de comunicación con el docente.