Injusticias y carencias marcan a trabajadores de la salud

Guasave, Sinaloa.- El personal de la Secretaría de Salud de cinco municipios externó su inconformidad por las injusticias que se han cometido contra ellos, exponiendo el tema ante la senadora Imelda Castro así como los diputados locales Graciela Domínguez y Pedro Villegas.

Al mediodía de hoy, líderes sindicales y trabajadoras de la salud se reunieron con los representantes populares para externar las injusticias que las que son víctimas desde hace años, carencias en cuanto a cómo operan en los hospitales y centros de salud, así como incumplimiento en pagos.

El primero en hacer uso de la voz fue Javier Garza, líder sindical del Hospital General, quien externó las problemáticas que aquejan al sector salud y precarias condiciones en las que laboran en el nosocomio y la Secretaría en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Angostura y Guasave, además de pagos impuntuales, la falta de asignación de recursos, pagos precarios, entre otras necesidades.

El director del Hospital General, Jesús Antonio López, dijo que han tenido apoyo de equipamiento para el área de emergencias obstétricas y terapia intensiva, la cual tuvo una inversión en su construcción de 115 millones de pesos y 100 millones más para equipamiento, pero al no autorizarse las 102 personas para operar ese equipo, están en stand by.

"Tenemos equipamiento de primer mundo, pero cuando la usemos quizá ya no van servir o van a estar obsoletos. Ya no podemos permitirlo", señaló el médico.

En su participación Martín Ahumada, presidente del patronato del Hospital General de Guasave, comentó que como profesionista debe observar otros aspectos, como el arribo de jornaleros, que entre ellos hay embarazadas que al no estar afiliadas al IMSS, y no estar dentro de ningún programa, no reciben atención oportuna y se llega a presentar muerte materna.

Entre las expresiones de los trabajadores de unidades como Choix, Guasave, Angostura, El Fuerte y Ahome, coincidieron que se están cometiendo muchos abusos con sus derechos laborales, sobre todo por influencias de recomendados por políticos.