Insisten en acercar la justicia a Guasave

Guasave, Sinaloa.- Desesperados por las dificultades que enfrentan los guasavenses para acceder a un sistema de justicia al que por ley tienen derecho, abogados y representantes de cámaras empresariales se reunieron con los diputados Feliciano Valle Sandoval y José Menchaca López para plantearles que este tema es más de voluntad que de recursos.

Durante la segunda reunión de trabajo, el presidente del Colegio de Abogados Gonzalo Armienta Calderón, Efraín Ibarra, declaró que no se necesita un edificio fastuso y caro como el que opera en Angostura.

Ese es un monumento desaprovechado en el que se invirtieron más de 200 millones de pesos, pero aquí en Guasave ocupamos oficinas sencillas, divididas con tablaroca como están otros sitios en donde hay centros de justicia que operan en forma sencilla y con poca inversión.

En este sentido explicó que no es un tema de grandes recursos económicos sino de voluntad del Poder Ejecutivo y Legislativo para atender la iniciativa.

La propuesta

Así, el abogado declaró que el edificio de Angos-tura está solo porque la mayoría de la gente que va para allá es de Guasave. “Es una tristeza, no creo que los guasavenses no merezcamos un edificio así, sin embargo no es el edificio el que queremos, porque se puede rentar una oficina sencilla, lo que necesitamos es un espacio y más personal que atienda las necesidades que tenemos como sociedad civil y empresarial”, insistió.

En este sentido el abogado le dijo a los diputados que si el gobierno no quiere construir oficinas de lujo o un penal grande no hay necesidad, si el problema es el presupuesto no se ocupa de grandes inversiones, si ocupáramos hay un centro penitenciario que tiene a mil internos y ahí esta, de qué nos sirve a los guasavenses esa inversión, cuestionó.

Además declaró que si se ocupa un espacio penitenciario ahí esta ‘El Torito’, que tiene capacidad para 120 internos, y en Guamú-chil, hasta lo que se sabe, hay 34 imputados internos y 57 sentenciados.