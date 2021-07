Insisten en exponer a niños trabajando en las calles de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF aseguró que les preocupa y ocupa el que familias indígenas que trabajan en diversos cruceros de la ciudad de Guasave insistan en llevar a niños a laborar, poniéndolos en riesgo solo para utilizarlos como ancla para que les den dinero.

José Manuel Ontiveros Montes señaló que han detectado por lo menos dos casos, por lo que han realizado una investigación al respecto para determinar una solución a dicho asunto.

Destacó que en marzo, de acuerdo con el registro del DIF, contaban con cuatro casos, en los que se les apoyó con ropa y despensas a esas familias indígenas, pero también se les hizo la recomendación de no exponer a los menores.

Debido a la crisis económica por la pandemia, los casos de personas que trabajan en cruceros de la ciudad tras haber llegado del sur del país, son notables.

Indicó que esta situación se da por temporadas, ya que muchos de ellos vienen de otras partes del país con el propósito de darle una mejor calidad de vida a sus hijos, inclusive también están los migrantes de Centroamérica que arriban a la ciudad buscando el apoyo de la gente para poder llegar a Estados Unidos.

“Nosotros lo primero que hacemos es hacer un llamado de atención, tratamos de llevar un apoyo de despensas o ropa, ayudamos también cuando se van a trasladar a otros lugares, lo que viene siendo la carta de descuento, pero es raro que las personas se queden aquí”, resaltó.

Destacó que se hace del conocimiento a las procuradurías de los municipios vecinos, en dado caso de que las personas que estuvieron en Guasave se vayan a esas ciudades, para informar que ya se trabajó con ellos para dar una solución al problema, brindándoles el apoyo necesario.

El procurador para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, asegura que las personas que se dedican a trabajar en los cruceros pidiendo dinero solo utilizan a sus hijos para que los ciudadanos se sientan con la obligación de darles dinero, ya que si los ven solos no les dan tanto, pero al ver a los menores de edad es con el fin de mover los sentimientos de la gente para que les den el apoyo económico.

“Los niños no pueden estar ahí pidiendo dinero, porque a fin de cuentas ni en cuestión de trabajo o pidiendo apoyo se le puede prohibir a las personas que lo hagan, hablando de los mayores de edad, pues es una decisión propia, pero nosotros sí estamos en contra de que expongan a niños, no es una forma de enseñarles a trabajar, porque ese dinero no se lo va a quedar el niño, pues obviamente que se lo quedan los padres”, destacó Ontiveros Montes.

