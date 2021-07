Insisten en quitarme de lista de pluris por pura política, dice alcaldesa de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La alcaldesa de Guasave le respondió a la maestra indígena Gloria Urías Vega y al grupo denominado Maya Yoreme, para aclararles que nadie tiene el derecho o la potestad de dar línea o exigir al Poder Judicial de la Federación a que se resuelva en un juicio donde los derechos de terceros están siendo vulnerados.

La declaración la virtió luego de que grupos indígenas se reunieron con Urías Vega para mandarle un mensaje al TEPJF de que revise bien la impugnación y se le dé a la maestra el lugar número uno en la lista de diputados pluris de Morena, el cual está en poder de Aurelia Leal López.

Derechos

Este caso, donde está en juicio la diputación número uno de la lista plurinominal de Morena al Congreso Local, refirió, constituye una violación a los derechos de la suscrita, en el que la maestra Gloria Urías resulta tercera interesada.

“Es evidente que tal y como lo he venido diciendo, esto es un asunto meramente político, donde existen intereses para que una servidora no alcance una curul, y, en ese objetivo utililizan a la maestra Gloria y a ciertos miembros de las comunidades yoreme mayo para lograr tales fines.

Sin embargo, resaltó también que como lo ha señalado en repetidas ocasiones, es un derecho que le corresponde y que le otorga la Constitución.

“Soy miembro de la comunidad Yoreme Mayo, reconocida por los gobernadores de la región y por las autoridades debidamente acreditadas, de acuerdos a los usos y costumbres de nuestro pueblo, reveló la presidenta municipal.

Por lo tanto, no estamos hablando de solamente una autoadscripción indígena, sino de un reconocimiento legítimo por quienes están facultados a otorgarlo”, agregó.

Reconocimiento

Destacó que siempre ha sido respetuosa de la maestra Gloria Urías, a quien no conoce, y entiende que, tanto ella como al sector de los pueblos Yoreme Mayo afines a su persona, aspiren a tener una representación asentada en su región.

Sin embargo, reconoce que aquí no se trata ver quién es más o menos indígena, sino reconocer y salvaguardar un derecho que le fue arrebatado.

Consideró estéril el argumento de que su servidora jamás había hecho uso de la cuota indígena en su carrera política.

Esto, sencillamente no lo había usado porque no había requerido de ello”, declaró.

Externó que como toda la sociedad lo sabe, ella siempre ha sido una mujer de trabajo y de lucha y, derivado de ello, es que ha alcanzado las posiciones que hasta el momento se le han concedido

“Si bien, ahora hago uso de esa cuota, es porque estaba en una lista de candidaturas de la cual fui excluida para dar cumplimiento con una cuota indígena, cuando ni si quiera se me dijo por qué me estaban excluyendo, aun cuando su servidora pertenece a una comunidad indígena, lo cual en su momento hubiera acreditado, si se me hubiera requerido, y si así hubiera sido, nunca hubiéramos estado sumergidos en este conflicto jurídico; sin embargo, reitero, esta no era una cuestión de asuntos indígenas, sino meramente de intereses políticos”, insistió.

Para finalizar dejó en claro que va a luchar hasta las últimas consecuencias, siempre en apego y respeto a la ley, en defensa de sus derechos.

“Y de mi parte les digo a los compañeros de Nación Yoreme y a la maestra Gloria que, una vez en el Congreso, tendrán en mi persona a una digna representante de los pueblos indígenas, que siempre estará en la búsqueda del respeto, el bienestar y el desarrollo de los mismos, por parte del gobierno de Sinaloa.

