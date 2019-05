Insisten que negociación de contrato colectivo no será con Pimentel

Guasave, Sinaloa.- Mientras el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento no establezca que el secretario general suplente negocie con el gobierno municipal, la revisión del contrato colectivo de trabajo no se va a dar, declaró Julio Iván Villicaña Torres.

El director jurídico del Ayuntamiento dijo que al ser dado de baja como trabajador Alejandro Pimentel Medina no se pueden sentar a negociar con él debido a que no está legitimado ni tiene personalidad para ello.

Necesidad

“Difícilmente se va a dar porque ahorita quien encabeza o debe dirigir el sindicato es el secretario general suplente. En la toma de nota que él (Alejandro) hace mención va un secretario general suplente, de hecho para eso se nombra, para que en caso como el que se está presentando ahorita, que el propietario en este caso no tenga personalidad o tenga algún problema, ahí es donde los suplentes entran, que en este caso es Martín Rojas Luque”, expuso.

Suplente

Dijo que como gobierno están dispuestos a negociar con el secretario general suplente del sindicato debido a que así lo determinó el Tribunal Municipal de Conciliación.

Estamos en la espera de que haya una comunicación y pues nos sentamos a negociar, no hay ningún problema”, expresó.

Formalidad

Ante la expresión del Stashag de que, de acuerdo con lo que dice la asamblea, Pimentel Medina sigue al frente del sindicato como secretario general, dijo que estará difícil hacer con él la negociación debido a que el Tribunal no le está dando la personalidad ni la legitimidad para actuar como secretario general.

Nosotros ya lo habíamos comentado y la presidenta pues no lo reconoce ya por no ser parte del Ayuntamiento, pues no podemos sentarnos a negociar con un secretario general que no está legitimado ni que tiene personalidad para ello”.

Alternativa

Villicaña Torres mencionó que para dar por terminado este problema está la posibilidad de conceder la jubilación a Alejandro Pimentel Medina, debido a que cumple con todos los requisitos.

“Si él quisiera jubilarse se pudiera hacer, no se le ha ofrecido, pero si él quisiera hacer uso de ese derecho pues yo creo que no habría problema, podría haber una negociación en ese caso y no habría problema, tendría que reinstalarse y ser jubilado”.