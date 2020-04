Instalan cerco epidemiológico por Covid-19 en El Opochi, Sinaloa

Sinaloa de Leyva, Sinaloa.- Luego de confirmarse que el síndico procurador del Ayuntamiento de Sinaloa, Rolando Mercado, es el primer caso confirmado y reconocido de Covid-19 en el alteño municipio, la tarde de ayer se realizó un cerco epidemiológico en El Opochi, comunidad perteneciente al serrano municipio.

De acuerdo con lo manifestado por Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, el médico de profesión tiene su domicilio en la localidad, por ello la necesidad de realizar el cerco epidemiológico.

Controversia

Cuestionada respecto a porqué no se apreciaba el caso como un incremento en la cifra que emite la Secretaría de Salud, Preciado Machado explicó que el caso que aparece ahora sí es el válido para el municipio.

“No sé si recuerdan que en un inicio aparecían dos casos confirmados en el municipio de Sinaloa, pues ahí la realidad es que ninguno se dio en el lugar, se trataba de gente que radica en Culiacán, solo que en su INE tiene domicilio en Sinaloa. Aquí lo que se hizo es que se pidió que se rectificara, como este es un proceso que lo tiene que realizar la Secretaría de Salud del gobierno federal, nos quitaron uno la semana pasada, ayer iban a quitar el segundo, pero coincidió con la confirmación del doctor, entonces pues quedó en uno, que ese sí ya es un caso confirmado que se detectó y donde el paciente habita en el municipio a donde se le contabiliza”.

El contagio

Hasta el momento se cree que el funcionario se contagió del Covid-19 en uno de los últimos viajes que realizó a Culiacán.

“Eso es lo que se considera, es que él por su ocupación en el puesto que tiene en el gobierno municipal realizaba de manera frecuente viajes hacia Culiacán, entonces hasta el momento esta es la posibilidad más viable de que allá se haya dado el contagio.”

Reconoció que por el cargo de representación el funcionario tenía contacto con mucha gente tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, por ello se le ha dado ya la instrucción a quienes han estado en contacto con él de manera reciente que se sometan a aislamiento en sus domicilios.

Asimismo pidió que si sienten malestar generalizado se comuniquen al call center que gobierno del estado ha dispuesto para tratar a los ciudadanos sospechosos de coronavirus.

“Ahorita lo que se les ha instruido es que se mantengan en resguardo domiciliario, se ha dicho muchas veces que esta es la forma más correcta para evitar contagios, si la gente que cree que estuvo en contacto con él y puede ser sospechosa se somete a aislamiento por 14 días y no presenta mayor complicación, así se evitan contagios, en caso de que sientan malestar generalizado ahí es donde deben comunicarse a la línea con el teléfono 6677130063”.

Discriminación

Por otra parte, la doctora expuso que se han encontrado con casos de discriminación que se da en las comunidades hacia los familiares de las víctimas de Covid-19. En ese sentido pidió a los ciudadanos ser respetuosos de la privacidad de las familias y no discriminar.

“Les pedimos por favor que sean prudentes, que sí por supuesto tomen todas las precauciones que esto requiere, no visitar, no exponerse, pero no ir más allá, no discriminar ni hacer menos a los familiares, quienes ya de por sí pasan por momentos muy difíciles en los casos donde se han presentad decesos y no pueden ni siquiera despedirse de sus familiares. Entonces se trata de ser empáticos y de ponernos un poco en el lugar del otro”.

Recordó además que al estar en la fase tres de la epidemia, cualquiera puede ser portador del virus, no solo aquellos casos que se han confirmado por la Secretaría.