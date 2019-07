Instalan módulo contra descuentos de bodegas

Guasave, Sinaloa.- Ayer quedó instalado formalmente en las oficinas de la Anapsin un módulo en el que los productores agrícolas podrán iniciar un proceso legal en contra de las bodegas que les hagan descuentos excesivos en sus liquidaciones de cosechas.

Faustino Hernández Álvarez, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, señaló que entre todas las organizaciones tienen que defenderse contra los descuentos arbitrarios que les están haciendo los bodegueros por conceptos de almacenamiento, secado, grano manchado o quebrado.

Descuentos

“Acuérdense que nos chin... en las básculas por el grano manchado, grano quebrado y hacen los descuentos que les da su chin... gana ¿y nosotros qué hacemos?, nada, no estamos para eso, el horno no está para bollos y nosotros hicimos el compromiso de defender al campo de Sinaloa, trazamos la ruta y dijimos: no nos vamos a rajar siempre y cuando tengamos el apoyo de ustedes, porque si no tenemos su apoyo a los 15 nos lleva la chin..., nos echan al bote, pero ya en bola no se va poder”, manifestó el líder agrícola.

Por eso es importante que en este momento que vamos a instalar este módulo jurídico, la Liga tiene siete abogados, los vamos a disgregar para defender algo que de manera arbitraria nos están quitando.”

Acuerdos

Señaló que el precio objetivo para la tonelada de maíz del año pasado se había fijado en 3 mil 960 pesos, y que, aunque este año pretendían 4 mil 500 pesos por tonelada, lograron un compromiso de 4 mil 150 pesos por tonelada y eso es lo que se busca, que se respete el acuerdo establecido.

Si la contratación la hicieron a 3 mil 500, 3 mil 600, vamos en la gestión permanente a lograr los 4 mil 150 pesos, precio objetivo, pero también no vamos a dejar que sigan abusando los acopiadores”, indicó.

Atención. El área jurídica de la Liga de Comunidades Agrarias estará al pendiente de las denuncias que inicien los productores para manifestar su inconformidad contra los centros de acopio. Ayer mismo se instalarían otros módulos de atención en Ahome y Angostura.

Medidas

El también diputado local advirtió que si hay que ir a tomar bodegas que no quieran dar su brazo a torcer y que a “chaleco” quieran cobrarles un dinero que legítimamente es de los productores no lo van a permitir.

“Lo digo y lo sostengo, no lo vamos a permitir, yo no sé antes si creían en las organizaciones o no, nosotros hemos estado defendiendo el campo y lo vamos a lograr y quiero ir más allá no nada más el día que tomemos el consejo estatal agropecuario propuse que no hubiera más de lo mismo y cuando dije es volver a salir a las calles a tomar carreteras en peligro de que nos maten por algo que es por justicia.”