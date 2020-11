Instalarán Unidad de Rescate en playas guasavenses

Guasave, Sinaloa.- A partir de mañana, entrará en funcionamiento en las playas del municipio la Unidad de Rescate Turístico. Laborarán en coordinación con las autoridades y dependencias que se instalan en los filtros sanitarios, informó el secretario de la comuna.

Añadió que se iniciará también con la construcción de torres de salvamento desde la Boca del Río hasta La Ensenadita.

Gerardo Peñuelas Vargas, secretario del Ayuntamiento, informó que este fin de semana iniciará actividades la Unidad de Rescate Turístico, que se acaba de instalar en el municipio, con el fin de salvaguardar a los visitantes de Las Glorias, Guasave tras el lamentable accidente en el que perdieron la vida padre e hijo el pasado fin de semana.

Destacó que la playa es de alto riesgo, por estar entre dos bocas, y esta unidad es necesaria.

Peñuelas Vargas detalló que, en la espera del personal que se requiere, será el escuadrón acuático de Bomberos quien esté a cargo de realizar los rondines en las playas. Aseguró que se encuentran capacitados para realizar dicha actividad.

“Será con el Cuerpo de Bomberos que iniciemos los recorridos, a la espera del personal. Si es necesario capacitar a alguien, se hará; aunque el comandante del organismo nos hizo saber que se tiene personal que conoce de la materia”.

Se construirán también torres de salvamento a lo largo de playa, con material adecuado para su elaboración, por estar en la playa, y será ahí en donde se instale el personal rescatista, para poder tener una mejor visibilidad de la playa.

El secretario de la comuna explicó que también se tendrá a personal médico, para que no se pierda tiempo en caso de una emergencia.

Vamos a movilizar al personal de Salud, para que también esté en las playas en caso de una emergencia o de algún accidente. No queremos que pase pero, de llegar a presentarse, que se tenga una atención inmediata por un cuerpo de Salud”.

Peñuelas Vargas enfatizó que no se quiere repetir un hecho tan lamentable y triste como el ocurrido el fin de semana pasado, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía para que, pese a estar la nueva Unidad de Rescate Turístico, no relajen las precauciones a la hora de ingresar al mar; también pidió respetar las indicaciones que pudieran estarse dando por el personal que estará laborando en la unidad, pues será solo con el objetivo de mantenerlos a salvo.

Esto es algo muy necesario. Ya no queremos que se registren accidentes tan lamentables como el ocurrido el pasado fin de semana; entonces, le hacemos el llamado a la ciudadanía para que, no porque esté la Unidad de Rescate Turístico, relajen las medidas al momento de bañarse. Además, implementaremos el protocolo de las banderas de colores para alertar sobre si está permitido o no el ingreso al mar”.