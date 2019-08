Instituciones de salud no deben negar atención: López

Guasave, Sinaloa.- En todos los hospitales la responsabilidad es dar atención médica a quien llegue y que así lo necesite, opinó el director del Hospital General Guasave, al ser cuestionado respecto a los hechos que se suscitaron el pasado lunes, cuando una menor de apenas seis años, de nombre Cristina, perdió la vida por una supuesta negligencia cometida en la clínica No. 32 del IMSS.

Jesús López Rodríguez detalló que en caso particular del nosocomio al pertenecer a la Secretaría de Salud la indicación es atender y aceptar a quien requiera los servicios médicos.

Responsabilidad

“En nuestro caso particular que somos Hospital General de la Secretaría de Salud tenemos indicaciones de aceptar y no nada más indicaciones, sino que nuestra propia responsabilidad como médicos es atender al derechohabiente independientemente si es del IMSS del Issste, de Pemex, a quien no es derechohabiente sea del Seguro Popular o no”.

Enfatizó que en el nosocomio se han presentado dos casos intensos de golpe de calor en lo que va de la temporada, y en general por casos de diarrea y vómito se han incrementado las atenciones entre un 20 y un 30 por ciento. La población más susceptible son menores y adultos mayores.

Sin duda, desde que inició la temporada de verano hemos estado pidiéndole a la población que estén muy atentos al no exponerse al sol, hidratarse adecuadamente y sobre todo, si se presenta un cuadro enteral donde el paciente tiene diarrea, tiene vómito, de por si el puro clima lo hace a uno sudar y perder electrolitos, si a esto le sumas la diarrea y el vómito es evidente que te vas a deshidratar y la deshidratación conlleva a múltiples problemas de salud”.

Por ello, enfatizó que es importante que los familiares estén muy atentos para que puedan llevar a tiempo a su familia, a sus pacientes, con un médico, y que estén en contacto con el profesionista de la salud para evitar problemas como el que se suscitó con la menor.

López Rodríguez detalló que no se deben automedicar, pues esto puede ser fatal.