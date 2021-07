Intensifican filtros para prevenir brotes de Covid-19 en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Pese a que en Guasave no se tiene un repunte de casos de Covid-19, las autoridades de Salud están reforzando las acciones para prevenirlo, sobre todo en centrales de autobuses, así como en el transporte urbano y regional, señaló la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

Ante el relajamiento social que se está presentando, quienes podrían enfermar serían niños y adolescentes, añadió la doctora.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción, señaló que se han intensificado las acciones que ayuden a prevenir que se registre en el municipio un rebrote de coronavirus, esto tras lo que está sucediendo en otros municipios del estado.

“Estamos haciendo recorridos en diferentes áreas del municipio, en las centrales camioneras, supervisando los camiones urbanos y regionales para que lleven a cabo los protocolos porque no queremos aumentos en los contagios en el municipio de Guasave, además de que colocamos filtros en diversos puntos del municipio para concientizar a las personas de que continúen con las recomendaciones sanitarias”.

La doctora insistió en que es fundamental que la ciudadanía continúe utilizando el cubrebocas, respetando la sana distancia y el lavado constante de manos, pues solo así se puede estar seguros de que la curva de contagio no incrementará.

Preciado Machado detalló que, aunque de miércoles para jueves se confirmaron 11 casos para el municipio, es parte normal del comportamiento de la pandemia, sin embargo, sí es necesario estar alertas y no bajar la guardia, pues la sociedad está entrando en un relajamiento fuerte debido al avance que se tiene en la vacunación, pero recalcó que, aunque el riesgo disminuye considerablemente, no significa que no puedan contagiarse.

“Que estén ya vacunados no quiere decir que están al 100 por ciento protegidos, es muy importante seguirnos cuidando, que nosotros como sociedad y como familia nos cuidemos, ya sabemos todas y cada una de las recomendaciones, pues desde que apareció la pandemia a diario se da información, por los medios, por programas, en las instituciones de Salud, y también cómo vamos con las cifras”.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria detalló que, de haber un repunte de casos, podrían ser los niños y adolescentes quienes empiecen a enfermar.

“Sabemos que nuestros niños y adolescentes son los que pueden estar en riesgo ahora de contraer la enfermedad porque son los que estaban resguardados y ante el relajamiento de la sociedad son los que empezarán a salir. Aquí en Guasave no hemos tenido un repunte importante de casos en menores, pero en otros municipio y estados sí, y es necesario no bajar la guardia”.

