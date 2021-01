Intensifican operativos en la vía pública en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La Dirección de Vía Pública y Salud Municipal iniciaron desde el lunes un operativo de inspección en los comercios ubicados en la vía pública, para garantizar que se esté cumpliendo con los protocolos de sanidad ante el fuerte incremento en los casos de Covid-19 que se está registrando.

En negocios de alimentos se retiró el 50 por ciento del mobiliario, pues pese a que así deberían estar laborando, tenían saturados los espacios.

Inspecciones

Mario Figueroa, director de Vía Pública en el municipio, informó que al menos en la noche son alrededor de 60 comercios instalados en la vía pública los que tendrán que ser revisados, además de los de la mañana, que ya están siendo verificados.

“Estamos desde el lunes, checando todos los negocios de vía pública, principalmente de alimentos, verificando que cuenten con gel antibacterial para el cliente, que los empleados porten el cubrebocas, que se utilicen guantes al momento de preparar los alimentos y se cambien constantemente, además de retirarles mobiliario, porque excedían el 50 por ciento.”

El funcionario explicó que este tipo de operativos no solo se estarán realizando en la vía pública, sino también con el comercio establecido, pues se les está pidiendo que controlen el ingreso de los clientes, además de cumplir con la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial al ingresar.

“Ayer iniciamos también a verificar los comercios establecidos, de todos los giros, sobre todo los que sabemos son muy concurridos, para que implementen estrategias para regular el ingreso de los clientes y no haya aglomeraciones dentro, además de los protocolos ya conocidos.”

Respecto al Mercado Municipal, el director de Vía Pública enfatizó que desde el inicio de la pandemia no han dejado de trabajar en la zona, pero que ante el rebrote de casos Covid están reforzando la vigilancia y haciendo el llamado no solo a los locatarios, sino también a la ciudadanía, pues han notado que es la gente quien no respeta las indicaciones.

Añadió que estas revisiones están por iniciar en las sindicaturas, al menos en las más pobladas y en donde se tienen más comercios y por los próximos 15 días continuarán con medidas fuertes.

Sanciones

Mario Figueroa indicó que ellos como Dirección no tienen la facultad para sancionar a aquellos negocios que incumplan con las medidas, pero cuando eso sucede se hacen acompañar de inspectores de Coepris y son ellos los que se encargan de aplicar las medidas correspondientes.

“Nosotros no podemos sancionar, solo trabajamos en la verificación de que se cumplan las medidas, ya si algún negocio incurre de nuevo en la falta, nos hacemos acompañar de los inspectores de Coepris, que ellos sí tienen facultades para aplicar sanciones.”

Aclaró que hasta el momento no han tenido problemas para que los comerciantes entiendan la instrucción y de buena manera han accedido al retiro de mobiliario.