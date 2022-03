Intercamaral de Guasave aprueba que eliminen cambio de horario

Guasave, Sinaloa.- Ante la posibilidad de que el gobierno federal elimine el cambio de horario, miembros de la intercamaral de Guasave coincidieron en que el mover el reloj una hora se implementó para ahorrarse unos pesos en el consumo de energía, sin embargo, es todo lo contrario.

El presidente de Canacintra, Abraham Cervantes Luque, destacó que el cambio de horario trae consigo un mayor desgaste en la salud, ya que es difícil para los trabajadores adaptarse a dicho ajuste.

Ahorro

El presidente de la Canaco reveló que el cambio de horario no beneficia al sector comercio en lo absoluto, ya que no se refleja un ahorro económico al pagar la tarifa del recibo de la luz, por disminuir esa hora.

Señaló que el cambio de horario no beneficia los bolsillos de los comerciantes, por lo que está de acuerdo en que se quite esa medida, ya que no ayuda a nadie.

“Para lo que fue hecho, realmente, es para un ahorro en el bolsillo con el pago de la energía eléctrica, pero definitivamente no hay tal ahorro”, dijo Ariel Lugo Carvajal.

Añadió que algunas empresas ya están en busca de contratar paneles solares para entonces sí ahorrarse unos pesos.

El presidente de Canirac, Arturo García Medina, resaltó que está a favor de que el gobierno quite el cambio de horario, por lo que espera que se lleve a cabo dicha propuesta por parte del presidente de México.

Agregó que es mayor desgaste en la salud, ya que es difícil adaptarse cuando se vienen estos movimientos en el horario.