Interpone queja contra el Cefereso en Guasave al temer por la salud de su padre

Guasave, Sinaloa.- Tras días de buscar por diferentes medios el lograr una audiencia con directivos del Cefereso No. 8 y no conseguirlo, para solicitar atención médica para su padre Casiano Aboite, mayor de 64 años, a quien notó deteriorado y le externó tener malestares fuertes, Claudia Aboite procedió a ser una más en la suma de quejas contra el centro penitenciario que se ubica en Guasave.

Fue ante la Comisión de Derechos Humanos donde Claudia expuso que en la reciente llamada que tuvo con su progenitor se percató de la dificultad que tenía para hablar, le externó que se sentía mal y sin atención y medicamento, excepto de paracetamol, los malestares no cesaban y teme que se trate de Covid-19, al empezar a perder el olfato.

Sin ayuda

Ante las negativas del Cefereso, y sin poder tener contacto con su padre al estar canceladas las visitas por el Covid y solo permitir el contacto vía telefónica dos veces a la semana por menos de 10 minutos, está en busca de ayuda del organismo para que le permitan sea atendido por un médico y medicamento, consciente de que ella tendrá que costear esos gastos, pero clama por que se le permita, al escucharlo muy deteriorado.

Responsabilidad

Pese a las críticas y señalamientos que hoy puedan surgir, Claudia se dijo consciente pero su amor como hija la impulsa en ayudar al hombre que le dio la vida, quien está pagando por sus errores y desde 1999 está recluido en la cárcel. Consciente está que el hombre por el que hoy llora y está luchando por que se le atienda, en su juventud quizá no fue la mejor persona y como hija asume los errores que él cometió, pero a diferencia de otros a él nunca se le pudo pagar un abogado o una defensa y eso ha marcado la diferencia con otros que quizá ahorita siguen presos y jamás han pisado una cárcel.

La última negativa

Durante la última llamada que hizo ayer al centro penitenciario al 687-87-1-80-30, la respuesta que recibió de forma textual por parte del personal del Cefereso, fue la siguiente, “De él no tenemos ningún reporte”.

Tras días de insistencias ayer al mediodía le respondieron el teléfono y la conversación fue la siguiente:

Claudia Aboite: Buenos días señorita, hablé alrededor de dos horas para pedir una información y me dicen que solo me podían atender de 11:30 a 13:30 las llamadas, ¿usted me puede dar información, qué es lo que tengo que hacer o cuáles son las instrucciones a seguir para que me den una audiencia con la directora o con el área médica?

Respuesta del personal del Cefereso: No, el área médica no la puede atender.

Claudia Aboite: Me pudieran... ¿quién me puede otorgar una audiencia con la directora? es un asunto de salud. Respuesta del personal del Cefereso: ¿Salud de quién?

Claudia Aboite: Salud de mi papá, mi papá está ahí en el Cefereso. Respuesta del personal del Cefereso: ¿Cúal es su nombre?

Claudia Aboite: Mi nombre es Claudia Aboite y el de mi papá es Casiano Aboite Castro, del 25-73. Respuesta del personal del Cefereso: De él no tenemos ningún reporte.

Claudia Aboite: Señorita discúlpeme pero yo hablé hoy (ayer) con mi papá en la mañana y mi papá se escucha muy, muy mal su voz, muy agitada, dice que le han estado dando paracetamol nada más, que les ha pedido que le suministren el medicamento, que lo atiendan, que no lo están atendiendo, yo necesito por favor si usted me puede ayudar con eso.

Respuesta del personal del Cefereso: Mira yo del área médica no tengo reportes de él, pregunté y no tienen nada.

Claudia Aboite: Entonces qué es lo que yo tengo que hacer aquí, dígame por favor con quién me tengo que dirigir para que me atiendan, cómo yo tengo que comprobar que el área médica está trabajando con mi papá y que lo han estado atendiendo si a mi papá apenas y se le escucha la voz y dice que ya no come y me dice mi papá que ha tenido temperatura, ¿qué es lo que tengo que hacer por favor para que me atiendan si yo escucho así de mal a mi papá, cómo yo voy a confiar en el reporte del área médica; el viernes también fue la misma señorita. El viernes también fue la misma, yo les hablé y les dije si me permitían una autorización para meterle medicamento y me dijo una trabajadora social que me atendió que mi papá no tenía ningún diagnóstico, y me dijeron que no, ¿entonces cómo van a saber si tiene tal enfermedad u otra? Yo le pido de favor que me ayude, qué es lo que yo tengo que hacer para que atiendan a mi papá.

Pero sin mayor explicación la dejaron colgada en la línea.