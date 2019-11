Interponen más demandas por conflicto en El Tajín

Guasave, Sinaloa.- Araíz de haberse hecho público un conflicto entre vecinos del sector El Tajín, ayer por la mañana se intensificó la pelea y terminaron en la Fiscalía General del Estado con la intención de interponer nuevas demandas.

Con base en lo dicho por 12 colonos señalan que su vecina Angélica Ortiz Durán está queriendo fincar culpabilidad con base en mentiras. Diana Yudith Ontiveros, quien fue la primera en hablar y expresarse hasta de estar siendo demandada, amagada y hostigada por la vecina en mención, compartió que ayer la mujer de la tercera edad de nuevo demandó, con lo que suman cinco personas señaladas por ella de amenazarla, quererla matar e intentar secuestrarla.

Disturbio

Ahora los nuevos conflictuados son el hijo de Diana, Brayan Everardo Ontiveros, y su hermana Cruz Ontiveros, a quienes la fémina advirtió que procedería en su contra, cuando según la versión de Diana es la vecina, a quien señaló de conflictiva quien se la pasa tomando fotos, levantándoles falsos gritándoles y hablándole a las patrullas de la Policía Municipal para que se proceda en su contra sin tener ningún fundamento.

Dijo que es parte de una venganza que ha implementado Angelina Ortiz Durán en contra, no solo de ella sino de otras vecinas a quienes también las tienen demandadas por secuestro.

Desde el punto de vista de Diana no supera que su hija Evangelina Ontiveros Armendáriz haya interpuesto una demanda por violencia familiar a quien fuera su esposo y su suegra, quienes salieron bajo fianza en el 2013 y hasta la fecha siguen esperando que la autoridad actúe, ya que dicen que pudieron corroborar que la joven perdió un bebé a raíz de los golpes que recibió y nunca se le hizo justicia.

Proceder

A seis años de estar en conflicto los vecinos reiteraron a las autoridades investigar a fondo antes de que ocurra una desgracia, ya que no es posible que cada vez que se le ocurra a su vecina señalarlos por secuestro, amenazas u otros delitos graves acuda a la Fiscalía y a ellos los llamen citar a pesar de que creen que no hay pruebas que demuestren de lo que los acusa.

Fastidio

Cruz Ontiveros junto con su hijo José Guadalupe “N”, con discapacidad, decidió proceder también por la vía legal y demandó a Angelina, al recibir amenazas e incluso dice que ha llegado a ir a su casa para amedrentar a su hijo.

Otros vecinos que se dicen molestados por ella a tomarles fotos y grabarlos han querido también denunciarla pero al estar con los agentes del Ministerio Público les dicen que no procede, ya que el tomarle fotos a una persona no es un delito y terminan por no ser atendidos.

Situación que está causando molestia e indignación entre los hombres y mujeres de El Tajín, ya que aseguran que la mujer se presenta y es tomada en cuenta pese a estar mintiendo.